【提防騙子】假馬會釣魚短訊盜用戶資料　騙徒即時提現金警方拘捕1人

▲ 觀塘區科技罪案隊督察鄧志成。(黃傑偉攝)

警方於昨日(15日)搗破一個以釣魚短訊詐騙集團，拘捕1名30歲男子，案中9名受害人共損失12.78萬元。

觀塘區科技罪案隊督察鄧志成指，警方於本年5月11日下午接到馬會舉報，指當日下午，有9名市民不約而同收到虛假馬會短訊，騙徒冒充賽馬會職員，訛稱受害人馬會戶口將會受到限制，要求受害人登入一個仿真度極高賽馬會虛假網站，並提供個人資料，包括登入名稱、密碼及一次性驗證碼等個人資料。受害人交出私人資料後，馬會戶口隨即被騙徒操控，騙徒並安排同夥到馬會提取每日最高2萬元現金。

警方根據馬會閉路電視發現，一名男子多次以受害人二維碼於不同馬會提取現金，經深入調查後成功鎖定該名男子及其住所，展開埋伏行動，於5月15日早上成功拘捕一名30歲中國籍男子。被捕人仍扣查中。

調查發現，由受害人被騙取個人資料，至騙徒利用60秒二維碼限時往馬會提取款項只約短短十數分鐘，顯示犯罪集團策劃周詳。而釣魚短訊詐騙集團，由最初騙取受害人信用卡資料，再招攬俗稱「車手」的人購物套現，演變至今，變成直接套取受害人投注站個人戶口資料，直接進入戶口騙取金錢。顯示犯罪集團不擇手段，轉移手法逃避警方追查。

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警方提醒市民,防止日新月異騙徒手法緊記防騙三寶，「收線」「核實」、「求助」。市民如懷疑受騙,可致電警方防騙熱線18222。

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記者：黃傑偉