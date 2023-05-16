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【港甲假波案】相關人士陸續離開廉署　據悉愉園主教練趙覺超涉案被捕

社會 23:05 2023/05/16

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多名遮掩容貌的人士陸續離開廉署。(黃傑偉攝)

廉署拘捕23人，包括一支本地甲組球隊11名球員及一名教練，涉嫌被外圍賭波集團收買「打假波」，據了解消息指涉案球會為老牌球會愉園。廉署日前進行拘捕行動後，有多名球愉園員今晚(16日)陸續離開北角廉署總部。

現場可見，多名人士離開廉署總部，大部分人用衣物及口罩遮掩容貌，其中包括現役愉園球員楊賜麟、現效力港甲中西區的盧斯安奴。消息指，被捕人士包括愉園主教練趙覺超、曾效力港超球會的雷文廸、霍斌仁等人。

廉署指，涉事球員收取外圍集團賄款「打假波」，酬勞最高達近萬元，他們亦會自行參與外圍投注以獲高額彩金。今次案件來自針對涉案球隊一名球員的貪污舉報，經調查後再揭發是有關球隊近一半球員大規模「打假波」，廉署對此感到震驚。

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記者：蘇文軒

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