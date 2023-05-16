【刑事訴訟程序條例】簡慧敏支持律政司修訂建議　稱可糾正現時異常情況

▲ 簡慧敏支持律政司修訂《刑事訴訟程序條例》建議。（資料圖片）

律政司建議修訂《刑事訴訟程序條例》，容許以「案件呈述」方式，就原訟庭3名法官審理危害國家安全犯罪案件時，所作出無罪裁決或命令提出上訴。立法會議員簡慧敏支持建議，認為可糾正現時異常的情況，香港的法定程序上，被告人若獲審判庭裁定無罪，即使裁決理由或顯示審判庭犯下法律上的錯誤，控方也無法向上訴法庭提出上訴。

簡慧敏指出，現時香港的法定程序上有一個異常的情況：被告人若獲審判庭裁定無罪，即使裁決理由或顯示審判庭犯下法律上的錯誤，控方也無法向上訴法庭提出上訴。她續指，這與《區域法院條例》(第336章)第84條或《裁判官條例》(第227章)第105條訂明可以案件呈述方式，就區域法院法官或裁判官的無罪裁定中的法律事宜，提出上訴的規定形成不合理的對比。她反問，「爲何下級法院有相關法定上訴程序，反而審判庭作爲高等法院卻沒有呢？」

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責任編輯：區綽彥