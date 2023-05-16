【旅遊復甦】港人首季遊日豪花逾60億元　人均近1.5萬元勁升5成

▲ 日本國家旅遊局香港事務所所長小沼英悟表示，港人到日本旅遊意欲有增無減。（馮漢柱攝）

本港自去年底全面通關，外遊氣氛有增無減，尤其到日本旅遊仍然熾熱。日本國家旅遊局統計，今年首3個月的香港旅客有41.6萬人次，回復至2019年疫前同期82.4%。在日圓疲弱加上港人「報復式消費」，港人首季在日本豪花1,054億日圓，相當約60.9億港元，較疫前同期大增27.3%，人均消費近1.5萬港元，超疫前逾5成。

日本國家旅遊局香港事務所所長小沼英悟表示，港人較集中到東京大阪等三大都市圈旅遊，冀旅客多到鄉郊地區觀光消費。

日本去年10月11日起全面開關，重開海外旅客免簽證自由行，到上月底更全面取消接種疫苗要求或檢測結果，冀以旅遊業扶助當地經濟。

日本國家旅遊局香港事務所所長小沼英悟接受TOPick專訪，他說港人遊日熱潮在通關即出現。日本國家旅遊局統計，去年10月，到訪日本的香港旅客錄得3.6萬人次，至11月已升1.3倍至8.3萬人次。

至最近，今年3月到訪日本的整體旅客約181.8萬人次，較疫情前2019年同期減少34.2%；其中香港旅客升至近14.5萬人次，較2019年同期少15.5%，換句話說，即是已回復至疫前84.5%；而今年首季遊日港人已累計41.6萬人次，達疫前82.4%。日本國家旅遊局保守估計，今年整體客量回復至2019年水平，其中香港旅客相信有望復常至229萬人次。

疫情期間，不少日資零食店及藥粧店在港連環開設門市。通關後，港人即湧往日本釋放消費力。小沼英悟坦言，數據反映旅客到訪日本次數越多，消費額亦越高。

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今年首3個月整體旅客在日本消費達10,146億日圓（約586億港元），較2019年同期只微跌0.9%，顯示火速反彈。

有兩點值得留意，其一，港人今年首季在日本花費1,054億日圓（約60.9億港元）排第4位，佔整體1成，較2019年同期升27.3%；港人連同消費最多的韓國客及台灣客，在日本的消費額均超越疫前水平。港人人均消費達25.3萬日圓，相當近1.5萬港元，較疫前同期勁升逾5成，而且住宿、餐飲及購物消費全線上升；首季單計購物總額達310億日圓，約17.9億港元，較疫前升17%。

其二，是內地客量首季只回復至14.3萬人次，較疫前大跌93%，但消費總額仍穩佔第3，甚至稍高於港人消費，達1,069億日圓，相當於61.7億港元。內地客遊日大灑金錢，人均消費冠絕，達74.7億日圓，即4.3萬港元，多港人1.8倍。小沼英悟指，「中國人買的東西略貴，可能部分人是代購，所以消費力較強。」至於旅遊消費力是否持續高企，他說仍要慎重觀察往後變化。

小沼英悟指，外國旅客包括港人集中在三大都市圈，包括東京、大阪、京都，以及東京附近的神奈川縣、千葉縣、琦玉縣，以及鄰近大阪的兵庫縣，還有名古屋所在的愛知縣。

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他坦言，港人早已熟悉自駕遊及鐵路遊，或轉乘內陸航綫前往「冷門」地區。而日本政府早前提到「觀光立國推進基本計劃」，指旅遊產業是日本振興地區的王牌，希望分散旅客到三大都市圈以外的鄉郊地方旅遊；而旅客較少住宿的地方包括高知、鳥取、佐賀、山口和福井等。

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記者：吳雋妍、陳麗娜