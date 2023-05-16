【旅遊復甦】日本旅遊局香港所長推介秘景　必到「滝の間」倒影及鐵路打卡

▲ 京都実相院的「滝の間」，庭園美景倒影在地板上。（実相院網頁）

港人去日本旅遊除了食買玩，日本四季美景令人百看不厭。日本國家旅遊局香港事務所所長小沼英悟以「地膽」身分推介多個特色景點，包括京都実相院的「滝の間」，庭園美景倒影在地板上；還有九州阿蘇自駕遊行山兼浸溫泉，以及到東京近郊的日光市東照宮走走。為滿足鐵路迷，福島只見線沿途多條鐵橋皆是明信片打卡位，還有因與日本皇后出嫁前姓「小和田」同名的靜岡縣飯田市小和田站，被譽為「戀成就站」。

小沼英悟表示，去年7月在書展進行調查，港人到訪日本最想是品嚐當地美食，其次是浸溫泉、摘水果及到出名的咖啡店打卡，之後才是購物。

被問到「私心推介」的秘景，小沼英悟顯得為難，笑言「因為有好多好地方」，最後點出幾個推介好去處，以賞美景為主。



其中，位於京都岩倉的実相院，打開「滝の間」的落地紙門，外面庭園的景色反射在室內的地板上，隨著四時變化，翠綠樹木、紅葉、雪景均可倒影在較暗的房間地下，有如置身戲院，「這個房間不准拍照，只能用眼睛欣賞，希望遊客將美景烙印在腦海中。」

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他又建議熱愛賞雪景的港人，到訪距離東京1.5小時車程的奧日光，冬天時像進入白雪世界。日光市有神社東照宮，及供奉德川家康將軍的神社，還有日本三大瀑布之一「華嚴瀑布」。



小沼英悟指，觀光局都有推介日本新穎的Glamping及自然美景，他建議港人到訪九州熊本的阿蘇，除了阿蘇火山，亦可到中岳與九重山遠足，既可自駕遊，還有「阿蘇男孩號」觀光列車。

鐵路遊還有其他推介，他說「攝鐵」推介接連福島縣會津若松市及新潟縣魚沼市的JR東日本「只見線」，在2011年福島大地震損毀，復修後去年10月重開，橫跨多條鐵橋，是攝鐵發燒友的打卡位。

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「乘鐵」則推介隱藏特色車站，其中靜岡縣飯田市的小和田站，由於站名與日本皇后雅子在出嫁前本姓小和田一樣，兩人於1987年結婚時，吸引大批民眾前往該站參觀，並譽為「戀成就站」，吸引不少遊客參觀。另外，往來東京及伊豆的豪華觀光列車「The Royal Express」，由日本著名設計師水戶岡銳治設計，車廂以皇家藍色為外觀，車內充滿古典優雅豪華風情，同樣值得一試。

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記者：吳雋妍、陳麗娜