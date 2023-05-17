【機票優惠】香港快運推飛日本快閃優惠　香港飛鹿兒島單程$298起

▲ 香港快運推飛日本快閃優惠。

香港快運推出飛日本快閃優惠，由香港飛鹿兒島單程只需$298起，來回連稅$1,324起，旅行日期由6月5日至8月31日。訂票日期今日（17日）截止。

「平飛」日子：

去程：6月12,19,26,28日、7月3,26日、8月28,30日

回程：6月5,6,9,12,14,16,21,28,30日、7月5,7,12,14,21,24,26,28,31日、8月2,4,7,9,16,18日

航班時間：

去程：UO846 07:55-11:55 (一、三、五)

回程：UO847 12:40-15:00 (一、三、五)

行李寄艙費用：

20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550

網上後加行李：

20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570

*單一行李重量不能超過32kg

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記者：黃穎津