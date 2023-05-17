【機票優惠】香港快運推飛日本快閃優惠 香港飛鹿兒島單程$298起
社會 09:32 2023/05/17
香港快運推出飛日本快閃優惠，由香港飛鹿兒島單程只需$298起，來回連稅$1,324起，旅行日期由6月5日至8月31日。訂票日期今日（17日）截止。
「平飛」日子：
去程：6月12,19,26,28日、7月3,26日、8月28,30日
回程：6月5,6,9,12,14,16,21,28,30日、7月5,7,12,14,21,24,26,28,31日、8月2,4,7,9,16,18日
航班時間：
去程：UO846 07:55-11:55 (一、三、五)
回程：UO847 12:40-15:00 (一、三、五)
行李寄艙費用：
20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550
網上後加行李：
20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570
*單一行李重量不能超過32kg
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記者：黃穎津