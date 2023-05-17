【車Cam直擊】港婦孭BB拖女童亂過4線馬路　司機急減速讓路險象環生

▲ 一名港婦孭著BB、拖著女童，連跨4條行車線亂過馬路。

馬路如虎口！家長帶小朋友過馬路，更要時刻留意道路安全，以免發生意外，切忌貪一時之快而造成憾事。日前有車Cam拍攝到旺角馬路的危險畫面，一名港婦孭著BB、拖著女童，連跨4條行車線亂過馬路，幸得司機減速讓路。網民批評港婦不顧安全，險累人累己。

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連跨4線過馬路

昨日（16日）YouTube頻道「車CAM特警」上載一段約12秒的影片，從影片可見，事發在旺角大球場附近的界限街，不遠處有行人天橋。當時一名婦人胸前孭著BB，一隻手揹一個單邊黃色袋，另一隻手則拖著一名目測約5歲的女童。

婦人拖女童站在馬路的雙白線，想橫跨至對面行人路，可是車來車往十分危險。幸車Cam片主司機發現她們，即時減速讓她們過馬路，在旁的貨車亦減速避免撞倒她們，她們才順利過馬路。

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影片附註問及是否有人認識片中婦人，直指「咁過馬路真係非常危險！拖一個抱一個」，並請認識她的人好好勸喻。

網民︰累死小朋友

網民紛紛批評婦人危險過馬路，帶同小朋友更離譜。網民留言，「咁樣過馬路好危險」、「過得一次就有第二次，但唔係每次都咁好彩」、「要死都唔好害人害細路」、「呢個位好多車，行前少少有天橋，做乜咁危險」、「過天橋好過累死個小朋友」、「好多人貪方便唔用行人天橋 ，一拖二厲害」、「唔顧自己都顧下兩個細」。

有當時在場的網民留言，「我嗰陣都經過現場，我喺最左線都俾佢過埋先行車。」不過，有網民認為片主應第一時間停在她們旁邊，然後指斥婦人，以免她一錯再錯。

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責任編輯︰王明芳