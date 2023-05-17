【生死一線】黃翠如遠赴哥倫比亞拍旅遊節目　拍攝團隊遇槍戰經歷生死邊緣

▲ 聽到都覺驚險！

走遍3分之1個地球的黃翠如每次拍旅遊節目都深受觀眾歡迎，皆因她每次去的地方也非常特別。她曾與拍檔洪永城一起主持《走過浮華大地》、《走過足球聖地》、《出走澳洲》等節目，直至去年，翠如獨自做主持與攝製隊到摩納哥、瑞士、烏克蘭、意大利及敍利亞等地拍攝。

當中她去到戰火紛飛的敍利亞時，更一度因網絡失聯多日，足足5日後才再現影蹤「報平安」，真的令人擔心。

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團隊遇槍戰

早前她與無綫攝製隊飛到哥倫比亞及厄瓜多爾拍攝旅遊特輯，有報道指團隊於哥倫比亞最後一晚拍攝後，拍攝隊成員曾遇槍戰，兩名攝影師及其他人身處槍林彈雨之境，認真驚險。

據知身在險境的他們聽到7、8下槍聲，現場人士驚慌尖叫躲避，當時現場一片混亂，無綫攝影師亦跟同事失散，大家分別躲於廁所及車輛旁邊閃避，幸好最後逃離險境，避過一劫。

▲ 團隊遇槍戰好驚險。

翠如透露不在現場

及後，傳媒問到主持的翠如在事件發生時是否在現場，她指當晚拍攝後已回酒店休息，翌日才得悉事件發生，又指該兩名經歷槍戰的攝影師十分驚恐，幸好最終平安無事。

她透露除了公司為他們買保險外，自己亦有購買，並表示南美這個地方很有趣，但要聽當地導遊指示，晚上不要四圍去，不過他們拍攝經常拍到很晚。

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到中東拍攝 自己萬事小心

談到她平日收工後會否跟工作人員一起吃飯，翠如表示當地朋友十分熱情，會帶大家去玩，所以工作人員想感受當地氣氛，但該晚在森林拍攝完已很晚，所以很好彩，亦不想經歷到這些事。

翠如又指今次拍攝行程共去了18天，但節目還未拍完，之後會轉到中東拍攝，又表示老公蕭正楠不會太擔心，因為知道自己有主持這些節目經驗，會好好照顧自己，亦會萬事小心。

其實早前翠如亦在社交網甫出個人照,並留言：「哥倫比亞的最後一天，同伴們經歷了驚心動魄的一夜，幸好最後大家都安全歸來。第二站，厄瓜多爾，很久不見。」

雖然翠如身經百戰，不過都要萬事小心！

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