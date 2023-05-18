  • 30°C
香港時間 : 2023518日 (週四) 18:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【育兒心得】哥哥「如果媽媽唔生細佬就好啦」 媽媽：孩子不是天生擁有愛弟弟的情感

親子 16:35 2023/05/18

分享：

分享：

熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

兄弟呷醋好常見，家長要懂得處理。《野人老師》劇照

最近再重溫一本育兒書《It's ok not to share》的內容，其中一個篇章《It's OK to hate the baby》。令我再讀那個篇章的原因，就是因為書中4歲的哥哥對兩歲弟弟的態度。每當弟弟哭鬧，就會令哥哥十分生氣然後大叫。哥哥最不喜歡是哭鬧的聲音，不喜歡弟弟想要摸他的時候，總會抓他的頭髮和眼鏡；又不喜歡媽媽對弟弟溫柔的態度。

那個篇章提到，孩子和大人不一樣，不是天生就擁有「愛」弟弟的情感。就算他提出他「最討厭」的是弟弟，我們也不用急於否定他，不用強行說服他其實他內心是愛弟弟的，也許是我們大人無法接納哥哥真的「不喜歡」這個弟弟。我們可以接納哥哥擁有這種強烈的情緒，同時我們也可以理解，和一個嬰兒同一屋簷下的確不容易。

童學園
【童學園】11歲蔡施齊神還原呂爵安浮誇朗誦　文武兼備人氣急升：興奮又尷尬

最近哥哥說：「如果媽媽唔生細佬就好啦。」即使有足夠的心理準備，即使我接納他未必喜歡弟弟。原來當聽到這一句話，作為媽媽的心裏也會覺得難過。就算平時多刻意不去偏心弟弟，多注意哥哥的需要，多花時間陪哥哥，甚至去到一個程度，我覺得反而是弟弟被我冷落了。但原來做了那麼多，哥哥也是覺得不足夠。

我安慰哥哥，同時也安慰自己。現在弟弟又不懂玩，又未識行識跑，到他長大可以作為哥哥玩伴的時候，情況就會好一點。

弟弟仍然是小嬰兒，也有討好哥哥的時候。弟弟生牙齒，哥哥會好開心。哥哥逗弟弟笑的時候，弟弟會哈哈大笑。哥哥有時候又會幫忙拿紗巾，幫忙照顧弟弟。

這段時間雖然有點辛苦，也有快樂的時刻。我寫這篇文章，是因為哥哥那句說話令我有失落的心情。寫完這篇文章，令我回想兄弟之間也有快樂的時刻，心情就好過了一點。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

撰文 : 張秀儀 燃動歷奇創辦人

相關文章

【育兒心得】被標籤虎爸虎媽好難受　張嘉兒列5點育兒心得「虎」中作樂
18:48 2023/05/04
【育兒心得】被標籤虎爸虎媽好難受　張嘉兒列5點育兒心得「虎」中作樂
【育兒心得】仔女驚青細膽怕開口打招呼　幼稚園社工分享4招提升孩子自信心
17:36 2023/05/08
【育兒心得】仔女驚青細膽怕開口打招呼　幼稚園社工分享4招提升孩子自信心
【育兒心得】兩兒從英國來港讀傳統津小 李佳開心兒子中文有進步：入到好學校
10:55 2023/05/12
【育兒心得】兩兒從英國來港讀傳統津小 李佳開心兒子中文有進步：入到好學校

你可能感興趣

【育兒心得】被標籤虎爸虎媽好難受　張嘉兒列5點育兒心得「虎」中作樂
18:48 2023/05/04
【育兒心得】被標籤虎爸虎媽好難受　張嘉兒列5點育兒心得「虎」中作樂
【育兒心得】仔女驚青細膽怕開口打招呼　幼稚園社工分享4招提升孩子自信心
17:36 2023/05/08
【育兒心得】仔女驚青細膽怕開口打招呼　幼稚園社工分享4招提升孩子自信心
【育兒心得】兩兒從英國來港讀傳統津小 李佳開心兒子中文有進步：入到好學校
10:55 2023/05/12
【育兒心得】兩兒從英國來港讀傳統津小 李佳開心兒子中文有進步：入到好學校
爸媽心聲 家庭教育 育兒心得

最高瀏覽

【恐怖意外】父子搭升降機突急升　男童墮槽底致重傷送院不治
15:34 2023/05/17
【恐怖意外】父子搭升降機突急升　男童墮槽底致重傷送院不治
【東張西望】離婚夫婦被迫「同居」三年 　男戶主屈在70呎房間失自由：很怕這個女人【有片】
11:59 2023/05/17
【東張西望】離婚夫婦被迫「同居」三年 　男戶主屈在70呎房間失自由：很怕這個女人【有片】
【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
10:46 2023/05/15
【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗