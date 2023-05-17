  • 27°C
香港時間 : 2023517日 (週三) 11:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不孕壓力】求子5年不果人妻被奶奶迫辭職瀕崩潰　檢查揭丈夫「零精蟲」

親子 10:20 2023/05/17

分享：

分享：

熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

人妻被奶奶迫辭職備孕，結果發現是丈夫患無精症。（《未來媽媽》劇照）

不少上一輩仍把不孕的責任歸咎於女方身上，導致女性承受不必要的壓力。台灣近日有醫生分享個案，有近40歲的夫婦求子5年不果，妻子被奶奶迫辭工備孕，惟檢查結果發現是丈夫精液沒有精蟲。丈夫得悉後反如釋重負，因他終於可以請家人不要再給太太壓力。

台灣泌尿科醫生顧芳瑜早前在facebook專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」分享案例，他表示，有一對年約40歲的夫妻，因不孕症而從婦產科轉介過來，當日夫婦二人一同求診，他們已經努力求子近5年，從原本的順其自然，到後來因為「造人」導致身心承受極大壓力。

最新影片：

童學園
【童學園】11歲蔡施齊神還原呂爵安浮誇朗誦　文武兼備人氣急升：興奮又尷尬

夫婦其後做了相關檢查，太太身體沒有大問題，但卻意外發現丈夫的精液中完全沒有精蟲，一隻也沒有，因而被轉介至泌尿科跟進。顧芳瑜解釋，根據過往經驗，大約有一半不孕症的男性屬「阻塞型無精症」，即睪丸製造了精子後，在輸出的路上發生問題，導致精液中沒有精蟲，若是這樣的情況，只要睪丸剖開取精後做分離，都可以順利用人工生殖的方式懷孕。

然而，個案中的丈夫卻是屬於「非阻塞型的無精症」，其抽血結果顯示他有先天的基因缺失，導致睪丸完全無法製造精子，因此這樣的狀況下不需要做取精，因為即使取精也無法發現精子。

顧芳瑜表示，原本以為他們會露出失望或難過的表情，然而兩人卻展現如釋重負的表情，令醫生感到意外。太太表示，婆家一直以來都認為無法懷孕是她的問題，責備是她工作太忙導致，她在奶奶壓力下於一年前離職，積極備孕。

當身邊的朋友一個個都在慶祝母親節談論育兒經，我還在求子的路上看不到盡頭。又承受著婆家的壓力，真的是到崩潰的邊緣。

而丈夫發現是自己基因問題導致不孕後，沒有惱羞成怒，反而是鬆一口氣，因他可以請家人不用再給太太壓力，「大大方方承認這就是我的問題。」

醫生感嘆，他突然意識到，病人往往求的是一個解答和原因，帶他們脫離漫長的求子之路，不用再無止盡面對排卵期、做功課的輪迴，

他們可以收拾好心情，面對自己的人生，這個人生裡可能沒有小孩，但是有彼此，可以攜手一起面對的人生下半場。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
20:18 2023/05/05
【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
【星級孕媽】產檢T21驗足3次先出結果　江若琳期望BB善良聰明似爸爸
13:45 2023/05/09
【星級孕媽】產檢T21驗足3次先出結果　江若琳期望BB善良聰明似爸爸
【多孩媽媽】開刀誕4子女9個月後再懷4胞胎　夫妻掙扎應否生育揭最終選擇
13:22 2023/05/11
【多孩媽媽】開刀誕4子女9個月後再懷4胞胎　夫妻掙扎應否生育揭最終選擇

你可能感興趣

【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
20:18 2023/05/05
【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
【星級孕媽】產檢T21驗足3次先出結果　江若琳期望BB善良聰明似爸爸
13:45 2023/05/09
【星級孕媽】產檢T21驗足3次先出結果　江若琳期望BB善良聰明似爸爸
【多孩媽媽】開刀誕4子女9個月後再懷4胞胎　夫妻掙扎應否生育揭最終選擇
13:22 2023/05/11
【多孩媽媽】開刀誕4子女9個月後再懷4胞胎　夫妻掙扎應否生育揭最終選擇
夫妻之道 懷孕 不孕 家庭關係

最高瀏覽

【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
10:46 2023/05/15
【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
【邏輯最重要】小三數學題「5X8=40」被老師說錯誤 行内人曝關鍵：概念很重要
17:29 2023/05/15
【邏輯最重要】小三數學題「5X8=40」被老師說錯誤 行内人曝關鍵：概念很重要
【家居衛生】廚房湧現逾百隻不明小蟲　專家教1招低成本輕鬆KO
12:40 2023/05/16
【家居衛生】廚房湧現逾百隻不明小蟲　專家教1招低成本輕鬆KO