【不孕壓力】求子5年不果人妻被奶奶迫辭職瀕崩潰　檢查揭丈夫「零精蟲」

▲ 人妻被奶奶迫辭職備孕，結果發現是丈夫患無精症。（《未來媽媽》劇照）

不少上一輩仍把不孕的責任歸咎於女方身上，導致女性承受不必要的壓力。台灣近日有醫生分享個案，有近40歲的夫婦求子5年不果，妻子被奶奶迫辭工備孕，惟檢查結果發現是丈夫精液沒有精蟲。丈夫得悉後反如釋重負，因他終於可以請家人不要再給太太壓力。

台灣泌尿科醫生顧芳瑜早前在facebook專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」分享案例，他表示，有一對年約40歲的夫妻，因不孕症而從婦產科轉介過來，當日夫婦二人一同求診，他們已經努力求子近5年，從原本的順其自然，到後來因為「造人」導致身心承受極大壓力。

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夫婦其後做了相關檢查，太太身體沒有大問題，但卻意外發現丈夫的精液中完全沒有精蟲，一隻也沒有，因而被轉介至泌尿科跟進。顧芳瑜解釋，根據過往經驗，大約有一半不孕症的男性屬「阻塞型無精症」，即睪丸製造了精子後，在輸出的路上發生問題，導致精液中沒有精蟲，若是這樣的情況，只要睪丸剖開取精後做分離，都可以順利用人工生殖的方式懷孕。

然而，個案中的丈夫卻是屬於「非阻塞型的無精症」，其抽血結果顯示他有先天的基因缺失，導致睪丸完全無法製造精子，因此這樣的狀況下不需要做取精，因為即使取精也無法發現精子。

顧芳瑜表示，原本以為他們會露出失望或難過的表情，然而兩人卻展現如釋重負的表情，令醫生感到意外。太太表示，婆家一直以來都認為無法懷孕是她的問題，責備是她工作太忙導致，她在奶奶壓力下於一年前離職，積極備孕。

當身邊的朋友一個個都在慶祝母親節談論育兒經，我還在求子的路上看不到盡頭。又承受著婆家的壓力，真的是到崩潰的邊緣。

而丈夫發現是自己基因問題導致不孕後，沒有惱羞成怒，反而是鬆一口氣，因他可以請家人不用再給太太壓力，「大大方方承認這就是我的問題。」

醫生感嘆，他突然意識到，病人往往求的是一個解答和原因，帶他們脫離漫長的求子之路，不用再無止盡面對排卵期、做功課的輪迴，

他們可以收拾好心情，面對自己的人生，這個人生裡可能沒有小孩，但是有彼此，可以攜手一起面對的人生下半場。

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責任編輯︰王明芳