【澳門旅遊】澳門都有team lab　6月1日推3組全新光影製作【內附連結】

▲ EN TEA HOUSE。（圖品牌提供）

大家往東京旅行，其中的一個節目一定不少得去台場的team lab一行，給那裏疑幻疑真的光影洗禮一番，不過，現在大家要欣賞team lab不再須要遠赴東京，在香港不遠處的澳門一樣有佔地5,000平方米的team lab，大家還不快快上網訂購門票？

這一次由澳門威尼斯人和來自東京的國際跨域藝術團隊teamLab一起合作聯手製作的「澳門teamLab超自然空間」，將於6月1日起推出3組全新製作，包括「漂浮的花園 ── 花朵與我同根同源，花園與我合為一體」、「無相之雲，雕塑與生命之間」和「EN TEA HOUSE」(茶屋）。此外，「光之雕刻 - 平面」系列將揭曉新面貌，令觀賞體驗更具沉浸感；而「自律抽象畫，從宇宙到自身存在的連續現象」將替代現有的「生命是黑暗中呼應的光芒」，為大家帶來更多驚喜。

EN TEA HOUSE

在EN TEA HOUSE裏，觀賞者可欣賞於茶碗中倒上茶後，茶中會不斷綻放花朵。而拿取茶碗時，花朵會飄散花瓣延展到茶碗外。只要茶碗之中還有茶水存在，花朵就會不斷地綻放盛開。如果茶被飲盡的話，作品也就不復存在。

▲ 漂浮的花園。（圖片品牌提供）

漂浮的花園

這組光影作品由超過8,000朵蘭花構建而成的互動花園，當訪客靠近蘭花簾幕時，花朵會慢慢漂浮上升，而進入由花朵形成的空間後，升起的蘭花會在身後緩緩下降，這組作品帶有濃重的禪宗花園概念，讓觀者與花朵融為一體。

▲ 自律抽象畫。（圖片品牌提供）

自律抽象畫

這個互動藝術作品由無數個光點組成，每個光點都有其明暗與色相周期，當大家接觸光點，光點的明暗與色相會產生變化變得各不相同。

▲ 無相之雲。（圖片品牌提供）

無相之雲

巨大的白色團塊形成的雕塑，靜靜地漂浮在空間的中央，大家可以將身體置身於這個雕塑中，有報的是即使被人們破壞，它們也會如同生命一樣自我修復，但當團塊被破壞到超過它自我修復範圍的上限時，它亦會如像生命般，因為來不及修復而漸漸崩潰

▲ 光之雕刻。（圖片品牌提供）

光之雕刻 - 平面

巨大的光之雕塑於空中出現，不斷躍動蛻變。留此的是這個光影作品就連日本當地也未曾出現過，因此，絕對值得捧場。

記者：何偉雄