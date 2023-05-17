【食用安全】女子食生醃蝦嚴重過敏變大細眼 食安中心：醃製食物不能殺死寄生蟲

▲ 女子食生醃蝦嚴重過敏，40分鐘內眼臉紅腫淪大細眼。

近年生醃海鮮愈發流行，但當中似乎有不少健康風險需注意。內地有一名女子早前於一餐廳內進食了一款泰式生醃蝦，並配有一杯有維他命C的飲品。豈料大約40多分鐘後，雙眼皮開始嚴重發漲，而且近乎成一直線，並淪為大細眼，她因此慌忙趕到附近醫院求醫，大概過了3天，情況才有所好轉。她因此於網上呼籲要提防生醃食物，又指自己經歷這恐怖過敏經歷後，再不敢食這些生醃海鮮。

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女事主早前於小紅書自述該駭人的經歷，指事發當日夥同一位女友人光顧了泰式小火鍋，期間自己更食了一款泰式生醃蝦。她指初時並無異樣，但半小時開始愈發不對勁，不但狂打噴嚏，又狂咳痰、鼻塞，再過10多分鐘，右邊眼皮位置變紅腫，再過10多分鐘，左眼情況亦相近，其後更出現心悸，呼吸困難。她於是急急自行到醫院求醫，但當時醫生還未能就其情況定案。

她翌日見情況未見好轉，於是再求醫，經過打針食藥治療，第三次才開始痊癒。她又指經醫生檢查後，懷疑是食物過敏及不潔，感染細菌所致。不過，事主則懷疑是與含有維他命C的飲品有關，因為她其後發現網上有不少人分享生醃海鮮不能與維他命C混合進食。除此之外，她亦借自身經歷，呼籲眾網民自行衡量食生醃海鮮風險，又指自己不敢再碰了。

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生吃水產的危害

根據食安中心提供的資料，生的海產是高風險的生冷食物。生吃海產會有各種危害，包括微生物危害及寄生蟲。醃泡是把食物浸泡在調味液中以增添風味，但不能從食物中吸去足夠的水分來防止細菌滋生，也不能殺死任何寄生蟲。基本上，醃泡無法取代徹底烹煮。

避免進食生或未煮熟的醃泡海產

生的魚類及蟹可能含有有害細菌及寄生蟲，而介貝類則較常受到有害細菌及病毒的污染。有人為了保持螄蚶等介貝類的鮮嫩質感，只會將之略煮，但此舉無法殺死當中的食源性病原體，包括抗菌素耐藥性病原體。進食生或未煮熟的食物所存有的風險遠高於熟食。高危人士，例如孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力弱人士，若進食生或未煮熟的食物，受感染或出現併發症的風險較高，故應避免這些食物，而應食用煮熟的食物。在光顧食肆前，消費者應查看食肆是否領有

食環署發出准予售賣刺身及壽司的牌照或許可證。

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責任編輯：羅嘉欣