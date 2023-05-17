【鄭秀文演唱會】Sammi《You & Mi》明公開發售　城市售票網URBTIX購票教學【附連結】

▲ You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023

鄭秀文（Sammi）正式宣布將於7月假香港紅磡體育館舉行「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023」，開騷日期為7月14至16、18至19、21至23日，以及加開的7月25、26、28 至30日，總場數至13場。

至於票價，分別為1080元、680元和380元，門票將於5月18日 （星期四） 早上10時於城市售票網（URBTIX）公開發售！

上次鄭秀文優先發售選用HotdogHIX購票平台，於半日內爆滿，而公售則用回城市電腦售票網，購票人土可網上購票：www.urbtix.hk 或 Urbtix流動應用程式購票。

購票步驟如下：

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五大攻略

購票過程看似簡易，但撲過飛的樂迷就知當中難度，為增加購票機會，事前就要好好先作以下準備：

1. 用盡不同電子工具

萬事起頭難，要買到飛，首先要在指定時間成功進入購票頁面，故使用不同的電子產品，如智能電話、平板電腦、桌面電腦，同時登入購票網頁，是基本動作。

2.使用不同瀏覽器

因購票網頁只能認證瀏覽器的同一頁面，如同時開啟太多頁面，可能導致暫時被封鎖IP，故可以開啟不的瀏覽器嘗試，如Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safari等。

3.網絡要穩定

就算萬事俱備，若網絡速度不夠快，也會影響購票成功與否，結合不同的購票經驗，如使用電腦可用WiFi，以手機或平板電腦就建議使用4.5G或5G流動數據上網。

4.使用不須驗證短訊的信用卡

優先訂票往往要用指用信用卡，而在公開售票日，就可選擇不同信用卡，不少人在購票付款過程中，因要等候信用卡驗證短訊，最後拖慢流程甚至無法成功選購，故付款時可考慮使用不須短訊驗證碼的信用卡如AE卡，提高搶票機會。

5.善用不同應用程式

用人手進行購票雖較穩陣，但始終過程較慢，不少人會選擇用坊間的搶票機器人應用程式，如有不少人推薦的kkfly，事前在App輸入資料後，就可以AI形式加快登入購票網頁的速度。