【一舞傾城】陳星妤險遭繼父強姦　Yvette半裸大露背挑戰性感尺度【多圖】

▲ 陳星妤昨晚鹽花戲份極重，搶盡全集焦點。

TVB新劇《一舞傾城》播出短短兩集，已經出現兩幕強姦戲份。首集飾演皇牌舞小姐Monica的蔡潔，被黑社會大佬鷹哥（李嘉飾）扯爛絲襪霸王硬上弓。

而同集，飾演夜總會媽媽生「魚旦媽」的莊鍶敏，與李嘉有情慾床上戲，兩人「肉騰騰」演出極重口味。

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挑戰電視尺度

昨晚（5月16日）一集繼續灑鹽花，飾演清純學生妹KK的陳星妤，險遭王俊棠飾演的鹹濕繼父「糯米雞」強姦。此幕再一次挑戰電視尺度，陳星妤穿上睡衣大騷美腿及纖腰，令曾非禮她的繼父色心起，摸其大髀及纖腰，畫面非常大膽。

及後，王俊棠更騎在陳星妤身上意圖霸王硬上弓，還用手掩著其嘴不讓她發出聲音，並說：「阿女，橫掂都係益人㗎啦，不如益吓我呢個哎呀老竇！」幸獲債主上門追數，陳星妤才能脫險。

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此外，陳星妤挑戰個人性感尺度，半裸大露背成為同集另一亮點。她與飾演媽媽生「沙律媽」的陳法蓉及舞小姐「Money」的文凱玲去焗桑拿，僅以毛巾蔽體的陳星妤，正準備離開桑拿室被文凱玲扯甩毛巾，半裸上陣大騷白滑玉背，畫面十分香艷。

該集尾段講到陳星妤正式加入萬國城夜總會成為舞小姐，「第一次陪客」獻給飾演富二代Marco的關楚耀。陳星妤以粉紅公主造型上陣，純情初戀Feel成功吸引「花花公子」關楚耀，一見面即獲對方送50萬名錶厚禮。

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音樂藝術造詣高

現年28歲的陳星妤（前名陳聖瑜，Yvette），參加2021年香港小姐競選後入行。雖然大熱倒灶失落三甲之位，但獲大台賞識簽約成為旗下藝員。

入行兩年備受大台重用，獲得不少演出機會。除了有份參演《新四十二章》、《法言人》外，即將播出的劇集《一舞傾城》及新劇《香港人在北京》將來較重的戲份。

▲ 陳星妤在首部重戲份劇集《一舞傾城》飾演純情舞女KK。

而主持方面，她早前有份與高海寧、彭慧中及「少年食神」林澄光主持的旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》，曝光率甚高。她還曾主持《讀心專家》、《Tell Me Wine》、《破解讀心理》等節目。

畢業於香港理工大學設計學院的陳星妤，因家人注重藝術修養。6歲開始已學習古箏，12歲已考獲8級資格，更成為古箏校隊成員為學校樂團領彈。同時，她從小已學行catwalk、跳拉丁舞及街舞，音樂與藝術造詣高。

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