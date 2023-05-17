【AO女神】游嘉欣大學畢業騷美腿 　靠慳錢大法半工讀：過去嘅我成就今日嘅我

由肥媽、李家鼎和游嘉欣主持的《肥媽李鼎》近日正播映中，游嘉欣成為節目的「氣氛擔當」，不時問些搞笑的問題，而這「問題少女」跟兩位前輩擦出不少火花！

而游嘉欣這位TVB新一代上位小花日前大學畢業，邊讀書邊發展演藝事業的游嘉欣勤力讀書外，更靠6招慳家大法來半工讀！

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獲蔡思貝讚叻女

努力4年的游嘉欣於個人IG分享大學畢業相，戴上四方帽穿上畢業袍的她捧著一束花，女神更大晒長腿派福利。當中她寫道：

天氣不似預期，但要走總要飛

四年前點估到自己有日真係會戴上四方帽

世事不盡人意，做好本份就問心無愧

多謝一直努力堅持不懈嘅自己

過去嘅我成就今日嘅我

不少圈中人也留言送上祝賀，當中包括馮盈盈、陳煒、謝東閔、利穎怡等，當中蔡思貝大讚游嘉欣「叻女」。

被發掘前游嘉欣在香港城市大學讀書，2017年她於DSE考試裡經濟科及地理科考獲5級成績，最後以20分升讀城大管理學系學士課程。

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游嘉欣有生意頭腦

其實游嘉欣於4年前被TVB助導發掘面試《電競王》直播主持，其後擔任《#後生仔傾吓偈》主持，前年更簽約成為TVB藝人，被公司力捧參演不少劇集。

她曾在訪談裡透露畢業後除專注演藝事業外，近日開設賣韓國服飾小店的她，打算邊工作邊經營小生意。

▲ 游嘉欣有份主持《肥媽李鼎》。

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為慳錢唔拍拖

除勤力工作賺錢外，游嘉欣曾於節目《代溝關注組》分享其慳錢大法，由於外出會花錢，所以游嘉欣愛當宅女，婉拒任何社交活動，她說：「除卻要返工之外，平時完全拒絕社交，唔出門口。」另外由主持《#後生仔傾吓偈》開始她習慣帶飯，盡力減少支出。

另一慳錢大法是儘管多趕時間也不會搭的士，她說：「出入都係坐公共交通工具。」

此外23歲的游嘉欣曾揚言自己為AO女生，她坦言不拍拖可省卻不少支出，包括外出食飯和買禮物給男友。

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節目中游嘉欣說到為了控制支出，銀包只會放百多元現金，可以減低開支之外，更可降低購物慾。

另外家住公屋的游嘉欣曾表示家裡沒有安裝冷氣及Wi-Fi，她說：「屋企冷氣機位置是空，所以打風落大雨，雨水會入屋。」

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