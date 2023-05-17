【食用安全】台灣檢測6款日本士多啤梨被驗出殘留農藥　涉奈良熊本產地榜上有名

▲ 台灣檢測，6款日本士多啤梨被驗出殘留農藥，涉埼玉、奈良、熊本產地。

日本士多啤梨深受港人歡迎，不過，台灣衛生福利部食品藥物管理署16日再公布，其中一批來自日本埼玉縣的士多啤梨，被驗出超台灣農藥殘留含量標準規定。連同台灣6個月内的檢測，已累計25批日本產地的日本士多啤梨農藥殘留含量違規，分別來自奈良、熊本、德島、福岡、佐賀。

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台灣食藥署16日發布最新邊境檢驗不合格名單，共22項檢驗不合格產品，包括韓國醬油紫蘇葉、意大利牛肝菌菇、印尼辣椒粉、中國冰鮮黃花魚等等。其中，一款來自埼玉縣的士多啤梨，檢出殘留農藥賽安勃0.14 ppm，共1批、180公斤依規定退運或銷毀。衛福部食藥署副署長林金富表示，賽安勃是常見的殺蟲劑，目前台灣僅可用於瓜果類、茶、車厘子、蘋果等，未開放使用於士多啤梨，因此依規定不得檢出。

翻查資料，台灣半年已有25批日本士多啤梨農藥殘留含量不符規定，分別來自奈良、熊本、德島、福岡、佐賀，因此已改為100％逐批抽驗。台灣食藥署於4月11日公布，日本熊本的士多啤梨被檢出殘留農藥賽安勃0.1 ppm，奈良和福岡的士多啤梨分別含農藥賽安勃0.03 ppm和0.06，而德島和佐賀的士多啤梨均含農藥賽安勃0.02 ppm。

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士多啤梨浸洗VS沖洗效果

士多啤梨已連續多年位於最多農藥殘留水果的榜首，有內地媒體曾委託象山縣食品檢驗檢測中心微生物實驗室做了一個實驗，檢測16份從大型超市、水果批發市場、水果店、士多啤梨種植基地的士多啤梨樣本。檢測項目包括菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌及金黃葡萄球菌。為了保證結果接近真實，工作人員在採購士多啤梨後3小時內完成檢測。

結果顯示，16份士多啤梨樣本中，有3份檢測出大腸菌群，檢出率為18.8%。檢出大腸菌群，說明士多啤梨衛生狀況不佳，食用後或導致急性腸胃炎，故不建議直接入口。而所有樣本均未檢出金黃葡萄球菌及沙門氏菌。

工作人員按日常清洗習慣，用自來水泡洗2次。結果顯示，只餘一份樣本檢出含大腸菌群，另外，所有樣本的菌落總數都有所下降。接著，工作人員再採用另一種清洗方式，先摘除士多啤梨蒂，再用自來水沖洗4次，發現清洗效果比泡洗更好，菌落總數最高減少96%。

由於士多啤梨大多為土栽生長，容易受到泥土中的各類細菌的污染；同時表面凹凸，很容易成為各類微生物藏匿和滋生的場所。所以，吃士多啤梨前最好先將蒂頭摘除，用自來水沖洗3至5次，之後最好再用食水沖洗1次。

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責任編輯：羅嘉欣