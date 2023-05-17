【一舞傾城】袁潔儀演KK媽撐陳星妤做舞小姐　現實中多次遇打擊仍樂觀面對

▲ 袁潔儀於TVB劇《一舞傾城》中演KK媽。

TVB劇《一舞傾城》本周首播，KK（陳星妤飾）的媽媽由袁潔儀飾演，KK媽透露自己亦曾當過舞小姐，並支持KK入行。

亞姐出身的袁潔儀從影多年，戲內外都經歷了很多，雖然其人生受到多次打擊，但她仍以樂觀的心態去面對。

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參選亞姐入行

1989年，袁潔儀參加亞洲小姐，縱然她未獲得任何獎項並於五強止步，落選後的她加入亞洲電影，同時向演員及主持兩棲發展。

1999年，袁潔儀的好友寶珮如不幸遇上嚴重車禍，致下顎面骨盡碎、盤骨移位，之後更要面對長達7年的手術，經濟瀕臨崩潰。

有情有義的袁潔儀於是在精神及經濟上都大力支持好友，將每次登台賺到的錢分一半給寶珮如，力撐好姊妹。

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三度流產

2009年，袁潔儀因意外懷孕而決定與內地任武警的男友結婚，可在入紙申請結婚後卻流產。

婚後再有孕，可惜第二度流產。到第三次懷孕，卻因胎兒未能過關唐氏綜合症篩查，她有感自己年齡已長，如要照顧一個唐氏綜合症兒子，對自己及兒子也不是好事，無奈忍痛選擇人工流產。

三度流產對袁潔儀來說已是很大打撃，然而，她在2014年得悉好友鍾慧寧（肥豹）因情緒病而自殺，令她大感痛心。

人生遇上連番打擊，但天生開朗豁達的袁潔儀以積極樂觀的態度活下去。

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