【東張西望】離婚夫婦被迫「同居」三年 　男戶主屈在70呎房間失自由：很怕這個女人【有片】

▲ 真係咩故事都有。

《東張西望》再次出動！昨晚（5月16日）收到觀眾「楊先生」報料，他與結婚15年的前妻，於2020年離婚，惟至今三年仍未能辦妥手續分戶，被迫「同居」約300多呎的公屋單位三年，令楊先生苦不堪言！

58歲的楊先生與71歲羅女士在餐廳工作時認識，於2005年結婚，並於2020年離婚。羅女士婚前已有3名兒子，二人婚後未有子女，又因2019年疫情關係不少部門一度關閉，令文件一拖再拖，以致楊先生申請分戶等了3年，仍未有進展。

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被迫「同居」三年 雙方訂立出入時間表

在片中，楊先生與前妻在屋內劃分範圍，他平日只屈在70呎左右的房間解決三餐，就連晾衫都要掛在房內，難怪令他感到壓力爆煲。

他坦言很怕前妻，二人亦避免碰面，雙方已約法三章，訂立出入時間表，因羅女士早上8時至黃昏6時去療養院照顧中風的兒子，楊先生在該段時間就可以在屋內自由活動，到傍晚時分楊先生就外出買飯，甚至在街上吃飯，難怪他指自己猶如「露宿者」一樣無家可歸。

而且，楊先生指與前妻曾因喇叭問題、洗衣機問題發生不愉快，已有一段時間靠寫紙仔溝通，避免有所接觸。

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分戶困難重重

楊先生為早日可與羅女士分開生活，除向房署申請分戶外，亦有申請單人過渡性房屋，目前已經過面試，結果要到6月底才會知道。

當局的分戶政策中，由於楊先生與羅女士沒有撫養權問題，亦不用照顧雙親，因此在分戶上遇上重重困難。

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前妻突然遷出單位

不過當主持林映輝上門找羅女士求證時，羅女士突然透露將會遷出單位，已收到鎖匙，隨時可離開，但楊先生因為表示返內地，因此二人未有聯絡，亦未通知對方。

當林映輝問到與前夫的往事，羅女士顯得抗拒，不想多說，而事隔兩星期羅女士已經搬出單位，楊先生立即翻新屋企，迎接新生活，更表現開心表示：「前妻依家搬走咗，間屋係我㗎喇，我想點就點，好輕鬆呀，開心好多。」

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