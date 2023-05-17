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【癌症殺手】月經現2情況恐患子宮內膜癌　醫生警告3大情形：9成病患均有

醫生診症室 13:24 2023/05/17

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月經現2情況恐患子宮內膜癌，醫生警告3大情形：9成病患均有。

有位50歲已婚女性，每次月經來量都非常大，血色素最低還曾掉到7（正常值約12至16），經超音波檢查發現有子宮腺肌症合併子宮內膜增厚，再經子宮鏡評估後確認有子宮內膜增生情形。因子宮內膜增生（癌前病變）是造成子宮內膜癌的可能原因之一，若置之不理的話，約有1-3%的子宮內膜增生會變成子宮內膜癌。經醫師解釋說明、與病人共同討論後，因已無生育需求，加上有子宮腺肌症及子宮內膜增生，病人選擇以微創手術切除子宮，目前術後恢復良好。

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子宮內膜癌無有效篩檢　但出現這些症狀快就醫

依台灣衛生福利部統計資料，子宮內膜癌是臺灣女性十大癌症死因第6名，近年可能因為飲食習慣改變及環境荷爾蒙的影響，女性罹患子宮內膜癌的比率日漸上升，且有年輕化的趨勢。台灣衛生福利部基隆醫院婦產科劉馥萍醫師指出，子宮內膜癌目前還未能有效地以篩檢方式發現，不過9成病友均有異常出血症狀。女性如果出現經期不規則，或更年期停經前、後持續出血情形，都有可能是罹患子宮內膜癌；若能早期發現、診斷並早期治療，第一期5年存活率可高達97%，預後相當良好。

異常出血　3大情形最常見

劉馥萍說明，一般女性月經週期大約是21至35天（平均28 天），月經天數大約4至6天，經期間正常的出血量約5至80毫升；如果有月經量過大（超過80ML），月經天數過長（超過8天以上）的情形，即可至婦產科門診諮詢評估。若以年齡分層來看，常見的異常出血情形有以下這些：

1、正在發育的青少女：因初經後因大腦下視丘尚未成熟，導致不正常的排卵，通常2、3年後即會規律。

2、已達生育年齡的女性：排除懷孕因素後，常見因息肉、肌瘤、子宮肌腺症及多囊性卵巢等因素造成。

3、40歲以上至已停經的婦女朋友：多是子宮內膜增生或子宮內膜癌。

非經期間、異常的出血應就醫　把握治療黃金期

一般門診時醫師都會先詢問病史，進行腹部的觸診及陰道內診（僅限有性經驗者）開始檢查，再搭配上超音波來做完整評估。若超音波有看到子宮內膜息肉、子宮黏膜下肌瘤或是子宮內膜增生時，還可使用子宮鏡進入子宮腔內做更仔細的評估及治療。劉馥萍呼籲，無論是正在發育的青少女，已達生育年齡的女性，或停經後的婦女朋友，若有非經期間、異常的出血，都應儘速就醫檢查，切勿因畏懼而耽誤診斷及治療的黃金時機。

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內容獲「常春月刊」授權轉載。

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