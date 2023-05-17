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【童叟同樂日】母親節回饋長者 小學生奉茶表演長幼共歡

親子 11:32 2023/05/17

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今年，祖堯天主教小學的學生度過了一個與別不同的母親節。當天，學生邀請區內的長者到校參與「童叟同樂日」活動，為長者舉行一場精彩的奉茶活動，以感謝長者對社會付出的貢獻。

活動由一場茶道表演揭開序幕，隨後再由茶道學生聯同制服團隊為長者奉茶。小小的一杯茶，承載着學生對長者濃濃的敬意與關懷。緊接著一系列的表演，包括樂器表演、唱歌和朗誦等。長者可一邊品茶，一邊欣賞學生的表演。

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長幼共聚樂融融

活動期間，長者與學生們互動傾談，氣氛融洽。長者們表示很開心︰「小朋友很乖，很用心準備表演和禮物。」活動負責人林玲娣老師説：「受疫情影響，大多長者長時間減少外出及家庭聚會，難免影響他們的精神健康，期望透過是次奉茶活動增加學生與長者交流的機會，讓長者感受到關愛與尊重。 」

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茶道表演者劉泳詩同學則表示活動讓她實踐所學，而另一負責的老師曹均美亦大讚活動意義非凡，讓學生與長者一同度過一個不一樣的母親節，並培養學生從小善事長輩。

校友參與締歡樂

活動表演嘉賓還有該校校友，其中一位是二胡的表演者湯柏希，他向老師自薦參與，並挑選了《賽馬》一曲，希望藉著樂曲磅礴的氣勢、熱情奔放的旋律為長者帶來愉快的一天。

陳志恒校長指出，學校一向積極推廣傳統家庭倫理及孝道美德，每年舉辦聖誕感恩奉茶活動，讓學生為家中長輩奉茶，學會凡事知恩感戴、飲水思源。

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