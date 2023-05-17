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【打假波案】足總指難監察低級別聯賽　學者倡加強青少年操守品德教育

社會 11:26 2023/05/17

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貝鈞奇稱較難監察低級別聯賽打假波，強調未來會加強管理。（程志遠攝）

本地足球再爆出「打假波」案，23人涉案包括一支港甲球隊教練及11名球員據悉涉案球會是本地老牌球會愉園。足總主席貝鈞奇表示，事件有損球壇聲譽，他相信基於港超聯賽事已採取措施打擊「打假波」，令不法分子向低級聯賽埋手，認為是次事件對本地足球發展影響未必很大。教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德認為，須加強青少年操守及品德教育。

貝鈞奇今日（17日）接受電台訪問表示，甲組球賽監察打假波事件較嚴謹，令非法集團轉向較低級別的聯賽埋手，「由於這10多年來在甲組曾出現打假波後，我們監察比較嚴謹，相信外圍賭波集團覺得超聯好難造波，轉移向低級別的聯賽埋手。」他續指，由於在甲，乙、丙組的聯賽隊數及場數多而且範圍較闊，較難監察，但強調現時已有國際監察機構協助了解球賽有否違規情況，未來足總會加強管理及監察。

他又指，足總曾發現部分賽事有不正常賽果及球員表現，但無法深入調查，只能交由執法部門處理

有意見指本地球員待遇差，部分球員只有車馬費，增加受賄誘因，貝鈞奇認為，不少業餘球員有正職工作，因為熱愛踢足球，故不介意低報酬作賽。

教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德則不認同，年輕人只為興趣而踼球，指他們的想法與老一輩不同，可能有人因而以身試法。批評教育制度過分著重學術成績，強調社會需要透過體育文化培養年輕人拼搏精神和認真態度，事件揭示青少年操守品德教育需要改進，當局需要檢討體育和教育政策。

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記者：陳麗娜

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