【東張西望】雨季殺到九龍城漫天飛蟻來襲　專家教3招防入屋繁殖變白蟻

▲ 雨季殺到九龍城漫天飛蟻來襲，專家教3招防入屋繁殖變白蟻。

雨季來襲，各種昆蟲開始出動。TVB節目《東張西望》昨日（16日）報道，有市民於九龍城拍到大量飛蟻出現，「漫天飛舞」的畫面嚇壞網民。有該區的街坊和商戶接受訪問時，大呻相當困擾，而節目亦請來專家講解預防飛蟻入屋的方法。

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事緣本周一（15日）有市民在九龍城龍崗道一帶，目睹有大量飛蟻出現，並圍繞店鋪的射燈亂飛，畫面相當震撼。而昨日播出的《東張西望》就報道了該區飛蟻為患的現象，主持游莨維（1蚊Joe）採訪一眾街坊，不少人早已見怪不怪，「無辦法，見光佢就入去裡面，搵電蚊拍搞咗佢」、「盡快關窗囉，返到屋企」。

游莨維採訪附近商戶，對方表示晚上有很多飛蟻出沒，「喺燈光下飛嚟飛嚟，有啲客都好驚㗎」。該區一間泰國餐廳早前不幸受到白蟻侵蝕，導致要重新裝修，據店主展示片段可見，大量白蟻入侵餐廳牆身，十分恐怖，而店主對於近日飛蟻來襲亦嚴陣以待。

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專家教防飛蟻入屋繁殖絕招

香港殺蟲業會會長蔡炳然接受節目訪問時表示，飛蟻其實是白蟻的繁殖蟻，每年4至7月是牠們的繁殖期，當氣壓低、地面熱、黃昏的時候，便會從巢穴飛出、交配，由於飛蟻具趨光性，會靠近光源。當牠們的翅膀脫落後，便會落地變成白蟻，多見於牆身、木傢俬、潮濕的地方。

要預防飛蟻入屋繁殖，蔡炳然分享以下3招：

最重要是關窗；

若使用光源，應使用遮光布；

萬一發現飛蟻入屋，亦不必慌張，用吸塵機吸走便可。

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責任編輯：羅嘉欣