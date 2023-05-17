【MIRROR成員】陳卓賢生日應援展下周一舉行　1.5米立體小lan成打卡熱點【內附地址】

▲ 陳卓賢國際歌迷會（香港）於5月22日至6月30日在銅鑼灣時代廣場2樓及5樓舉行「伊人森弦@Ian's Asteroid I609」展覽，慶祝Ian於6月9日的30歲生日。(商場提供)

為慶祝MIRROR成員陳卓賢 （Ian）於6月9日迎來30歲生日，陳卓賢國際歌迷會（香港）由5月22日至6月30日在銅鑼灣時代廣場2樓及5樓舉行「伊人森弦@Ian's Asteroid I609」展覽。

除必成一眾粉絲打卡熱點的1.5米高立體小卓賢外，展覽更首次展出Ian的創作手稿和歌曲Demo，並加入森林、海洋等大自然元素，全面展現出Ian創作的歌曲意境，帶領大眾踏上森弦之旅，了解唱作歌手Ian的創作心路歷程。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

商場的二樓展區：以Ian 創作的歌曲歌詞製成的星空佈景及1.5米高立體樹熊小卓賢。

5樓展區：以Ian所創作的歌詞拼砌而成的巨型Ian畫像及首次展出的Ian音樂創作手稿和Demo，更有以Ian歌曲《地球上的最後一朵花》及《鯨落》為主題的沉浸式體驗裝置，絕對是打卡首選。

最新影片推介：劉江專訪

「伊人森弦@Ian's Asteroid I609」展覽

日期︰5月22日至6月30日

時間︰上午10時至晚上9時 （首日將於晚上7時起開放）

地點︰銅鑼灣時代廣場2樓中庭及5樓517-519號舖

記者：招美寶