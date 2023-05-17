【倫常慘案】母提離婚掀撫養權爭戰　5歲中法混血女童遭狠父割喉殺害

▲ 一名5歲中法混血女童遭父親割喉殺害。

即使夫妻離異也應保持理性，以免禍及孩子。近日法國發生一宗倫常慘案，一名5歲中法混血女童遭父親割喉殺害，其父殺女後亦自割喉嚨及墮樓，最終傷重不治。女童的父母離婚後為撫養權爭執，疑因此肇禍。

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父殺女後墮樓亡

綜合傳媒報道，法國時間5月11日深夜，警方接獲一名女子報案稱，其女友人失去聯絡，而對方當晚要到庫爾貝瓦的前夫家，接回5歲女兒Chloe。警方於5月12日淩晨趕到前夫住所，惟前夫拒絕開門，之後由失蹤女子，即女童的媽媽開門，她當時全身赤裸，驚恐地奪門而出暈倒。

女童的父親Mickael Rouffia挾持女兒退至浴室，並要求警員離開。其後滿臉鮮血的Rouffia現身露台，他用刀插自己喉嚨後墮樓。警方隨後破門進入單位，在浴缸發現Chloe，她的喉嚨被割，數分鐘後死亡。而女童媽媽休克送院，Rouffia經搶救後延至周六（14日）不治。

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難忍控制狂丈夫

Chloe的媽媽來自中國，1986年出生，爸爸Rouffia則是法國人，生於1982年。二人處於分居狀態，案發前關係一直緊張，悲劇發生前數小時前，法院向Rouffia發出限制令，禁止他接近Chloe母女。

有朋友指出，Chloe的媽媽被Rouffia長年控制生活的一切，甚至掌管她的收入和銀行帳戶，每天只留下10歐元（約85港元）給她，而且「在道德和身體上」對她有不良行為。

此外，事發住宅大廈有居民稱，慘案劇發生前幾天，Rouffia曾張貼尋人啟事，內容指他的妻子和女兒失蹤了，請求大家幫忙尋找。

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責任編輯︰王明芳