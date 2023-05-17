【校長專欄】品格培養首重愛心培養 東九匯基校長：要「己所欲，施於人」

▲ 品格培養首重愛心的培養。

今年二月我跟大家分享了為教會設計一個主日學課程，名為「有品家長」，轉眼間這個十堂的課程已經完結了。當中值得回味的事情很多，包括很多與家長真誠的交流；家長們對「恩慈」這個課題很有反思和得著，對實踐「恩慈大挑戰」產生了意想不到的效果。

品格培養首重愛心的培養。然而愛的展現也有積極和消極兩面；「己所不欲，勿施於人」是愛的消極展現，而「己所欲，施於人」正是愛的積極展現，那就是恩慈了。

正如所有品格培養都要由心出發，故此「恩慈」的操練也得由心出發，產生顧念和體恤他人的心，繼而在言語和態度上顯得寬容、和藹，最終把恩慈化為不求回報、超越責任的行動。

挑一個想改善關係的人

我從網路上找來一篇文章，鼓勵讀者實踐「三十天恩慈大挑戰」。行動對象是一個常常讓你覺得不舒服的人，又或是一個你想改善與他的關係的人，在三十天內，每天實行以下三點：1. 絕不在他面前或背後負面評論他。2. 每天對他和別人說一句正面的讚美說話。3. 每天甘心樂意為他做一件小事。有家長聽罷立即鎖定子女為對象，因很想跟他們改善關係；還以小紀錄簿寫下每天讚美孩子的事和甘心樂意為他做的事。不到一星期（未等三十天挑戰完成），家長已覺察孩子對他的態度有所轉變。

這個恩慈大挑戰並非有甚麼神奇效果，而是父母願意轉變態度，而產生合理回報。然而，品格培育是一個漫長的過程，希望三十天後這個恩慈行動並非完結，而是化為日常，成為大家與人相處的新常態；也但願父母的恩慈行動產生影響，讓子女學會以恩慈待人。

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