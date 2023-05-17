【罕見病】男子滴酒不沾卻莫名爛醉 揭患罕病體內自動釀酒超5倍酒駕數值

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美國德州一名男子，因血液中酒精濃度過高而被送院治療，卻堅稱自己沒有喝酒，結果診斷出患有罕見的「自動釀酒綜合症」，只要吃下大量碳水化合物，就會在體內自動產生大量酒精。然而看似荒誕的情節卻是真有其事，甚至約10年前已有外媒報道過事件。

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Facebook群組「加藤軍台灣粉絲團2.0」周一（15日）貼出一張meme，只見圖中一名男子躺在樓梯上，上方則有文字描述，指稱美國德州一名男子因為血液中的酒精濃度過高而被送到醫院治療，但他強調自己滴酒不沾，又表示自己多年來經常因為莫名出現醉酒的症狀而被人懷疑偷偷喝酒，不勝煩擾。

經過醫生診斷後，發現他罹患一種名為「自動釀酒綜合症」的罕見病，胃中含有高於常人的特殊酵母，當他大量食用碳水化合物的時候，便會與身體產生化學作用，將醣類轉化成酒精。

貼文一出引起不少迴響，有網民笑稱可以叫男子自行釀酒：「叫他喝葡萄汁，等他醉倒了再讓他吐出來，釀酒成功」、「真好，不用買酒，直接在胃裡調酒」，也有人認真替他感到惋惜，「沒有享受到喝酒的愉快，反倒承受了喝酒的痛苦」、「在胃部才產生酒，表示他嘴巴沒有嚐到酒的味道，身體卻要負擔酒醉的不適」。

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然而據查，這是一宗真實事件，且早於2013年便有外媒報道過這名男子的個案。綜合外媒報道，這名來自美國德州的61歲男子被戲稱為「人體釀酒廠」，平常根本不會喝酒，對外卻經常呈現醉酒的模樣，導致人人都懷疑他會偷酒喝，其妻子甚至因此購買了酒精檢測器。

直到有一天，男子因為感到暈眩而跌跌撞撞地走進醫院求醫，才終於讓醫生發現他罹患罕見怪病。據報道，當時醫生為他進行酒精測試，發現他體內的酒精含量竟超出醉駕標準的5倍以上。男子之後需控制飲食，盡量少吃碳水化合物及澱粉，並需服用抗真菌的藥物，以求減低體內生產酒精的速度。

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責任編輯：羅嘉欣