【最便宜單位】網店老闆花10萬掃8個單位　最平僅1000人仔零裝修內隴曝光

▲ 有網店老闆花10萬元人民幣連掃8個單位，當中最平僅1000人仔。

香港樓價高企，有不少港人會北上置業，而內地竟然有單位售價低至1,000人民幣？一名39歲的北京網店老闆最近去到河南鶴壁，驚覺當地樓價極低，於是一口氣花了10萬元（人民幣，下同）買入8個單位，其中一個單位更只售1,000元，連同中介費合共2,000元，而單位的內隴照片近日曝光。

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綜合內地傳媒報道，39歲的北京人丁樂從事網店生意，最初為了尋找倉庫，於是開始在網上搜尋各地的便宜單位，他曾在河北保定、唐山和浙江紹興買過幾個10萬元以內的單位，今次他就選擇了河南鶴壁。

丁樂向傳媒表示，2020年10月，他看到鶴壁街上亮著燈的店鋪和熱鬧的人流，「感覺跟老北京的王府井一樣」。於是他在隨後的半個月內，一口氣買入8個單位，總共只花10萬元。其中最便宜的單位僅售1,000元，加上中介費1,000元，合共2,000元。

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買樓如買菜

負責的地產經紀證實，前幾年的確曾以1,000至2,000元賣出過單位，也有8,000元的。對丁樂來說，在鶴壁買樓就像「買菜」，看到合適的隨時可以入手。一名鶴壁的地產經紀透露，在山城區和鶴山區，花2至4萬元就能買一套70年大產權的二手樓，1萬多的也有，「就是房子要更老些」。老舊單位沒有物業費（類似香港的管理費），每個月只需交幾元衛生費。

鶴壁市地產經紀劉先生表示，鶴壁的樓價確實便宜，但1,000元一間則「有點誇張」，他遇過最便宜的單位售8,000至9,000元一間，但這類單位「沒有證，或者是頂樓，漏水嚴重」。

事件引起內地網民熱議，非常好奇1,000元的單位是怎樣。近日有關照片曝光，可見相當殘破，當事人丁樂也在其微博專頁現身解釋，他指單位在2020年買入，這麼便宜的單位現已很難找到。丁樂更公開了單位的房產證和照片，他表示，單位是同學先發現，他嫌太破舊沒有買，但自己一看照片後，發現價格這麼便宜就即時買下來。

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用1.5萬和1.8萬元另買其他單位

丁樂續稱，樓宇於1982年建成，位於鶴山二礦的煤氣站旁，就只有兩棟樓，一梯兩戶。他買入的單位位於二樓，隔鄰無人住，天花有漏水，已丟空了幾年。當時有人開玩笑建議他，不如兩棟樓全買下來，但單位樓下還有人住。由於單位在廠房門口，平時有貨車出入，周邊比較清靜，附近還建垃圾中轉站。

丁樂強調單位有房產證，實際業主是一名老太太，浙江台州人，但她已經去世，目前是女兒幫忙處理。丁樂指單位確實舊，也沒有裝修。今年4月，他去過鶴壁辦理過戶手續，並在網上花90元買了兩桶防水塗料修補，因為他覺得在外面找人修理屋頂不值得。

丁樂還在其微博貼出他買入其他單位的照片，也僅售1.5萬和1.8萬。在今年五一假期前，他再花2萬元買樓，是他在當地買入的第12個單位。

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責任編輯︰王明芳