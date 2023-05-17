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【美孚雙屍案】組織促政府加快制訂照顧者政策　修訂社區獨居或雙老名冊

社會 12:12 2023/05/17

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

消防接報抵達美孚新邨8期一單位，破門發現一男一女雙雙倒臥單位睡床和客廳，經檢驗證實死亡。（資料圖片）

荔枝角揭發雙屍案，有人與自己母親失聯，擔心有事故發生，消防接報抵達美孚新邨8期一單位，破門發現一男一女雙雙倒臥單位睡床和客廳，經檢驗證實死亡。死者兩父女生前同住上址，生前俱有長期病患，女兒患有糖尿病，右腳截肢，平日需要輪椅代步。

社區組織幹事阮淑茵今早(17日)在電台節目中形容事件是悲劇。不少照顧者自身健康亦有問題，仍然擔心體弱家人無人照顧，而延誤治療。她建議當局為照顧者提供緊急支援。部分服務機構會透過外展工作，例如在街市設立諮詢站，透過上述方式接觸有需要的照顧者，提供協助。她表示，現時需要照顧者自身尋找相關途徑，並與不同政府部門作出上報，她表示希望政府加快制訂照顧者政策，設立相關資料庫，辨識高危家庭，定期關心及提供應對支援。

樹仁大學輔導及心理學系助理教授劉喜寶表示，不少照顧者本身亦需要別人照顧，但現時無數據反映雙老或高危家庭的實際數字。外國會透過不同的政府組織及社福機構等編制名冊，了解區內是否有獨居長者或雙老家庭。她建議當局可整合正接受社署或其他部門服務的長者名冊，以便了解他們是否需要提供服務。她又指，可透過樂齡科技監察長者的行動，若獨居長者長時間無使用洗手間或廚房，可透過科技監察得知相關資訊。

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記者：解青羽

治療 美孚新邨 長期病

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