【懷孕9次】昔日暴風少女墮胎4次送養4孩　港媽戒毒覺悟悉心照顧4歲女兒

▲ 昔日暴風少女墮胎4次送養4孩，終覺悟悉心照顧4歲女兒。

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80後陳迦瑤形容自己是一隻豬，因為她曾懷了9胎，好生養。不過，懷孕9次之中，墮胎4次、送養了4位小孩，她現時只有一位4歲女兒。在陳迦瑤現時成為負責任媽媽之前，她是暴風少女，讀書不成吸食毒品，曾販毒坐監、男女關係混亂、多次墮胎……廿年過去，她早就厭倦這種生活，受宗教的感悟，獲得很多人支援她，令她再次感受愛，有力量改過自新成為好媽媽。

陳迦瑤曾結婚，懷孕9次。現時照顧的女兒是她跟其中一位男友所生，家庭複雜、男女關係混亂，小時候在複雜家庭環境生長，爸爸是吸毒者，父母吵架鬧離婚，「那刻我好驚，我好想離開這個屋企」。中學認識損友，初時一起吸煙，之後朋友給迦瑤食大麻，她不知是甚麼，只知道食後感覺開心，好似甚麼煩惱都消失了。

▲ 80後陳迦瑤在16歲第1次懷孕，至今懷孕過9次。（影片截圖）

中一時的陳迦瑤經常不回家。陳迦瑤媽媽受訪分享，當時女兒成為「老泥妹」，她似傻婆到尖沙咀「搵女」，報警數天後女兒就現身。當時陳迦瑤很憎恨媽媽，不明媽媽何以報警去拉女兒，更反叛。迦瑤經法庭判入了宿舍，當時認識了更多朋友。「15歲那年落Disco，可能從小缺乏愛，我好多男友，可說是濫交，16歲2個月我就生了第1個BB」，陳媽媽當時很嬲「女兒自己都養不掂，點樣去養小朋友呢？很困擾，我不識教她」。

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濫交返大陸墮胎

陳迦瑤帶了第1個BB去保護兒童會，第二年17歲識了另一位男朋友，又懷孕。媽媽為女兒找了社工，到領養科簽紙不要BB。那段時間迦瑤又去Disco，曾墮胎「原來返大陸落仔好容易，我都不用負責任」。

11年來，陳迦瑤生了4個小朋友、墮胎4次。男友販毒，在路障被警方搜出車上很多毒品，同車的她被還押監房看管，2個月之後，男友認罪，陳迦瑤釋放出來。她以為自己因而變乖。「我又識了另一位男友，又衰販毒，今次還押監房9個月。」

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媽媽不離不棄

在這段時間，迦瑤媽媽放假時就去探望她，「雖然她不太願意見我，但無論路程多長我也會行，因她是我的女兒。」

在放監出來後，迦瑤試過腳踏實地工作，但再次受不住毒品誘惑，26歲那年她又出了事，這次因藏有14克冰毒而被捕。之前2次，迦瑤總是會罵走來探望自己的媽媽，今次不同。因為迦瑤媽媽參加了禁毒基金計劃家人互助小組，學習情緒處理、正面溝通。是次坐監，迦瑤媽媽沒有像以前對她哭喪著臉，女兒感到媽媽她比以前堅強，跟迦瑤溝通也比以前改善，不是一見面便破口大罵，學識不過問太多事，做女兒的聆聽者。

迦瑤開始反省，想到一直以來媽媽對她很好，加上當時有上宗教班，牧師傾談、祈禱，讓她感到內心很平靜，迦瑤主動向媽媽說對不起，母女關係改善。

▲ 陳迦瑤承諾要做位負責任的媽媽。（影片截圖）

因藏毒被捕

是次陳迦瑤販毒罪成，需坐三年監，出來後還要入住戒毒宿舍，正當迦瑤媽媽以為她會慢慢變乖，怎料到2018年迦瑤又再因藏毒被捕，更發現她第九次懷孕。

突然有聲音跟我說，你是否要重複犯錯，你是否要繼續做一個不負責任的媽媽？

當時迦瑤在想︰「神呀！如果祢真的想我回頭為我好，就讓我這次不用坐牢。」在候審期間，跟進她十年的社工、在澳洲的哥哥，以及牧師幫她寫求情信，她很感動身邊有很多人關心自己。法官見她有誠意想改過輕判，社工形容以迦瑤「豐厚的案底，應該九死一生，最後法官的判決是坐監幾個月，但緩刑兩年。」

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成為單親媽媽獲支援

迦瑤決定好好珍惜這次改過自新的機會，開始認真返教會。另一方面，面對要否成為單親媽媽，陳迦瑤下很大的決心，但回想曾對神承諾如不坐牢就做位負責任的媽媽，所以她選擇盡上媽媽的責任。

女兒名字有「煦」字，象徵陽光一樣，寄喻媽媽希望女兒開心幸福。雖然迦瑤是單親媽媽，但感恩獲很多支援，如參加支援受毒品影響的媽媽之計劃，中心助她戒毒之外，陪她帶BB去母嬰健康院，又照顧她產前產後、有陪員月、湯水、提供育嬰知識等。

感受家庭溫暖

還有，陳迦瑤受到劉景駿傳道和他的太太幫助，在疫情期間，他們不怕，經常開放家庭接待迦瑤和囡囡，給她上洗禮班，陪女兒玩。不會令迦瑤在疫下困在家感無助。劉傳道有感迦瑤懷孕多次，男女關係混亂，歸根究底是想尋找真愛，建立一個屬於自己的家。他和太太約一星期見迦瑤兩三次。劉夫婦更跟她上契，讓她以後都有人愛。

女兒現時4歲，迦瑤珍惜三代同堂的生活，一家去staycation、美食展，享受家庭樂。迦瑤現在是一個全職媽媽，有一年的時間在更生機構當兼職家庭支援員，現正就讀朋輩輔導，充實自己，她亦在3年前認識未婚夫Patrick。Patrick是單親爸爸有2女兒，他們在網上單親家庭群組認識，他獲悉迦瑤跟女兒未曾去主題公園，在主題公園工作的Patrick就帶她們去玩，2人相處得來之後更拍拖。迦瑤曾自卑，有感Patrick不煙不吸毒、懂下廚，是好男人，擔心他介意自己往事，不過，Patrick支持她「過去就讓它過去，不緊要」，迦瑤很感動，之後接受求婚。

陳迦瑤改過自新，開始願意站出來面對人，參加CBN「生命敘述學院」，學習向人分享自己改變的故事。

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責任編輯︰顏紫燕