【賠償糾紛】丈夫工傷亡獲賠160萬遺腹子無錢分　遺孀狀告老爺奶奶結果出爐

▲ 遺孀希望為兒子爭取分得賠償金，作為撫養孩子的費用。（影片截圖）

丈夫工傷死亡，遺孀與婆家為爭賠償金鬧上法庭。四川去年發生一宗賠償金糾紛，工傷死者家屬獲賠142萬（人民幣‧下同，約160萬港元），當時遺孀已懷孕數月，惟孩子出生後，老爺卻不承認孫仔身份，拒絕從賠償金中分出一份給他，最終遺孀決定告上法庭。

央視節目《今日說法》近日播出一宗案件，四川37歲萬姓男子在去年1月搭棚時不慎墮下，送院搶救無效死亡。老闆張建國在事故後與家屬協商，同意支付142萬人民幣（約160萬港元）賠償金，當中包括喪葬費、一次性工亡補助金和供養親屬撫恤金。

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當時萬男的遺孀小蓉懷孕數月，小蓉提出先用部分賠償金歸還丈夫生前的欠債，包括房貸、信用卡卡數等共20多萬，於是老爺同意給小蓉30萬元（約33萬港元），小蓉本想著即使剩下的賠償金在老爺那裡，以後婆家會幫忙撫養腹中孩子，於是同意簽署賠償方案。

老爺奶奶拒承認孫仔

然而，當兒子出生後，小蓉發現沒有生活費和撫養費，獨力養育兒子實在太難，於是與老爺奶奶商量，希望重新分配賠償金，讓兒子也分到一份，結果被兩老拒絕。

老爺表示，之前根本不知小蓉懷孕，也不知孩子是否已故兒子所生，所以萬家不承認她的遺腹子，而且賠償金協議中亦只涉及4個人，除了老爺奶奶和小蓉，還有萬男與前妻所生的15歲兒子，因此反對再分錢給小蓉兩母子。

小蓉隨即反駁，在處理丈夫後事時，她已明確說明自己懷孕4個月，公婆當時明明知情，現在卻不承認。雙方爭持不下，最終小蓉把公婆告上法庭。

▲ 老爺拒絕承認遺腹孫仔。（影片截圖）

去年9月法院審理案件時指，經過親子鑒定證實小蓉的兒子是已故萬男的骨肉。律師表示，參照繼承原則，兒子應獲得其中一份賠償金，即約19萬（約21萬港元），再加上撫養至18歲的費用，故代表小蓉母子申請取得40萬（約45萬港元）。

老爺卻認為，小蓉母子應向老闆追討加額賠償，而非向自己落手。不過當時賠償金條款列明不得再追究，而且老闆作供時指，一般協商金額為90多萬，因為知道萬男有遺腹子，想多加關照，因此多給了數十萬元。

法官認為，雖然乙方名單沒有小蓉兒子的名字，但賠償金應包含他在內，加上嬰兒沒有勞力能力及生活來源，因此裁定小蓉和兒子共同分得51.2萬（約57.7萬港元），扣除已取的30萬，老爺奶奶要再給21.2萬。

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責任編輯︰王明芳