【隱門】吳岱融演躁狂冷血大奸角　黃智雯不介意被真掌摑：最緊要逼真

▲ 《隱門》

由陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、劉佩玥、吳岱融、阮浩棕等參演《隱門》，將接棒《川內相親》由5月29日起播出。《隱門》故事圍繞十惡不赦的賊王葉嘯天（吳岱融飾），如何影響女兒張心月（黃智雯飾）一生。

自小因父親指示捲入大型械劫案的心月，成長期因背負「賊王女兒」污名活得孤獨又不快樂，為擺脫冷血父親及強烈的恐懼感，心月與弟弟張逸風（阮浩棕飾）等甚至改名換姓兼搬家。

豈料最終還是遭刑滿出獄的葉嘯天「尋獲」，令心月原本幸福美滿的人生再次陷入危機與不幸。

▲ 吳岱融演大反派。

吳岱融見人就摑

為突顯葉嘯天與心月剪不斷、理還亂的關係，黃智雯（Mandy）與吳岱融劇中有大量衝突場口。

至於演賊王葉嘯天的吳岱融，劇中化身「破壞王」四處招搖生事，除了要應付大量動作場口，更要化身「巴掌王」見人就摑，普通一場戲也可送出至少十數個巴掌，兼且全部真打，相當誇張。

63歲的岱融哥早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，亦坦言拍攝《隱門》甚花氣力，並搞笑謂：「有一場戲我要摑展鵬十幾巴，打完佢之後我自己都手痛！我都好耐冇打喇，我要展鵬睇住我呀，哈！」

▲ 吳岱融真摑黃智雯。

阮浩棕成功突圍

談到葉嘯天一角，岱融哥笑言衰到極：「我個角色好恐怖嘅，要錢唔要女。呢個係我從影以來最衰、最變態嘅角色，反派到極致。」Mandy則表示不介意被真打：「我覺得作為演員，嗰個逼真感好緊要，冇乜所謂嘅，最緊要係呈現到嗰種感覺。」

相比Mandy與吳岱融的超搶戲人設，阮浩棕（Nicholas）飾演的張逸風人設相對較「平」，為人任勞任怨，凡事以家姐心月及其家人行先，情緒整體沒有太大起伏，但仍成功突圍，獲不少幕後人員讚好戲。

▲ 阮浩棕今次角色十分討好。

是次是Nicholas繼《我家無難事》後再與Amy姐合作，之前憑《我家》熱血專情的關禮傑年青版角色成功入屋的他，近期再憑《隱形戰隊》的「瘋癲」鏗少一角再下一城，引發極大迴響。

如今Nicholas在《隱門》再度展現「反差」魅力，甚有機會再度彈起惹關注。

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