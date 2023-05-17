  • 24°C
香港時間 : 2023517日 (週三) 13:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【隱門】吳岱融演躁狂冷血大奸角　黃智雯不介意被真掌摑：最緊要逼真

娛樂 13:05 2023/05/17

分享：

分享：

熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

《隱門》

由陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、劉佩玥、吳岱融、阮浩棕等參演《隱門》，將接棒《川內相親》由5月29日起播出。《隱門》故事圍繞十惡不赦的賊王葉嘯天（吳岱融飾），如何影響女兒張心月（黃智雯飾）一生。

自小因父親指示捲入大型械劫案的心月，成長期因背負「賊王女兒」污名活得孤獨又不快樂，為擺脫冷血父親及強烈的恐懼感，心月與弟弟張逸風（阮浩棕飾）等甚至改名換姓兼搬家。

豈料最終還是遭刑滿出獄的葉嘯天「尋獲」，令心月原本幸福美滿的人生再次陷入危機與不幸。

吳岱融演大反派。

吳岱融見人就摑

為突顯葉嘯天與心月剪不斷、理還亂的關係，黃智雯（Mandy）與吳岱融劇中有大量衝突場口。

至於演賊王葉嘯天的吳岱融，劇中化身「破壞王」四處招搖生事，除了要應付大量動作場口，更要化身「巴掌王」見人就摑，普通一場戲也可送出至少十數個巴掌，兼且全部真打，相當誇張。

63歲的岱融哥早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，亦坦言拍攝《隱門》甚花氣力，並搞笑謂：「有一場戲我要摑展鵬十幾巴，打完佢之後我自己都手痛！我都好耐冇打喇，我要展鵬睇住我呀，哈！」

吳岱融真摑黃智雯。

阮浩棕成功突圍

談到葉嘯天一角，岱融哥笑言衰到極：「我個角色好恐怖嘅，要錢唔要女。呢個係我從影以來最衰、最變態嘅角色，反派到極致。」Mandy則表示不介意被真打：「我覺得作為演員，嗰個逼真感好緊要，冇乜所謂嘅，最緊要係呈現到嗰種感覺。」

相比Mandy與吳岱融的超搶戲人設，阮浩棕（Nicholas）飾演的張逸風人設相對較「平」，為人任勞任怨，凡事以家姐心月及其家人行先，情緒整體沒有太大起伏，但仍成功突圍，獲不少幕後人員讚好戲。

阮浩棕今次角色十分討好。

是次是Nicholas繼《我家無難事》後再與Amy姐合作，之前憑《我家》熱血專情的關禮傑年青版角色成功入屋的他，近期再憑《隱形戰隊》的「瘋癲」鏗少一角再下一城，引發極大迴響。

如今Nicholas在《隱門》再度展現「反差」魅力，甚有機會再度彈起惹關注。

最新影片推介：劉江專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】劉江豁達面對生死願當大體老師　跑步養生讓人生馬拉松走得更遠

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【牛下女高音】 吳岱融肯向太太認低威　愛妻號宣言：不願令她不開心
17:42 2019/10/18
【牛下女高音】 吳岱融肯向太太認低威　愛妻號宣言：不願令她不開心
【一舞傾城】袁潔儀演KK媽撐陳星妤做舞小姐　現實中多次遇打擊仍樂觀面對
今日 11:43
【一舞傾城】袁潔儀演KK媽撐陳星妤做舞小姐　現實中多次遇打擊仍樂觀面對
【一舞傾城】陳星妤險遭繼父強姦　Yvette半裸大露背挑戰性感尺度【多圖】
今日 12:33
【一舞傾城】陳星妤險遭繼父強姦　Yvette半裸大露背挑戰性感尺度【多圖】

你可能感興趣

【牛下女高音】 吳岱融肯向太太認低威　愛妻號宣言：不願令她不開心
17:42 2019/10/18
【牛下女高音】 吳岱融肯向太太認低威　愛妻號宣言：不願令她不開心
【一舞傾城】袁潔儀演KK媽撐陳星妤做舞小姐　現實中多次遇打擊仍樂觀面對
今日 11:43
【一舞傾城】袁潔儀演KK媽撐陳星妤做舞小姐　現實中多次遇打擊仍樂觀面對
【一舞傾城】陳星妤險遭繼父強姦　Yvette半裸大露背挑戰性感尺度【多圖】
今日 12:33
【一舞傾城】陳星妤險遭繼父強姦　Yvette半裸大露背挑戰性感尺度【多圖】
吳岱融 阮浩棕 黃智雯 電視劇 TVB

最高瀏覽

【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
10:46 2023/05/15
【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
【家居衛生】廚房湧現逾百隻不明小蟲　專家教1招低成本輕鬆KO
12:40 2023/05/16
【家居衛生】廚房湧現逾百隻不明小蟲　專家教1招低成本輕鬆KO
【兩性關係】妻不滿丈夫愛吃醋兼不上進扮出軌 丈夫信以為真崩潰輕生亡
12:38 2023/05/16
【兩性關係】妻不滿丈夫愛吃醋兼不上進扮出軌 丈夫信以為真崩潰輕生亡