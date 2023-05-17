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【疫情回顧】衞署數據：新冠二次感染病人平均8個月後中招　歐家榮指污水測試已見頂疫情待觀察

社會 12:27 2023/05/17

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衞生防護中心於醫管局研討會，總結疫情一系列數據，指新冠病人平均8個月後二次感染。（林宇翔攝）

新冠疫情肆虐3年後，社會已踏入復常。衞生防護中心於醫管局研討會，總結疫情一系列數據及分享經驗。衞生防護中心署理傳染病處主任歐家榮表示，目前的污水水平與去年12月相近，亦已見頂，疫情有待觀察。

衞生防護中心署理傳染病處主任歐家榮表示，疫情爆發至去年5月，共有9千3百多人進世，年齡最大者為112歲。去年6月至今年1月則有3千7百多人離世。

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歐家榮指，死亡病人年齡中位數為85歲以上，中心指去年6月前的疫情當中，5成半離世的患者是安老院及殘疾人士院舍長者；隨著第五波高峰放緩後（去年6月後），死亡病人的比例則逆轉，7成多離世長者來自社區。

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二次感染個案方面，病人兩次感染個案間距介乎31至1054日，中位數及平均數分別是276日及264日，亦即二次感染的病人平均8個月則會再感染。截至今年1月底，本港新冠個案二次感染率約為11%。另外，院舍長者二次感染率為71.7%，歐家榮指，去年初院舍出現大規模感染，加上院舍檢測較頻繁，院舍長者被驗出再度感染的機會較高。

他表示，與之前的變異株相比，沒有証據顯示，目前的Omicron亞系較以前的變異株毒性增強。他指，隨著醫療等系統的增強，疫情已於去年年底轉移為上呼吸道感染。

早前有學者估計本港每日有超過一萬人確診。歐家榮向TOPick補充，有關估計亦屬合理，目前的污水水平與去年12月相近，不屬最高。他指，疫苗的抗體水平會於接種後3個月下降，因此市民平均約8個月後再感染，亦是預期之內。

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記者：陳展棋

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