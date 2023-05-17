【婚前協議】百萬網紅與男友收入女尊男卑　男友簽婚前協議：沒要妳那幾個臭錢

▲ 相方講清楚免得日後有爭拗。

舊社會女人要在家中相夫教子，但現代女人愈來愈有賺錢能力，社會地位提高，隨時出現女搵錢多過男的情況！台灣擁有百萬粉絲的YouTuber愛莉莎莎與羽毛球教練呂杰陽正在拍拖中，但因為兩人的收入相距很多，出現女尊男卑的情況，男方因而被女方的友人攻擊「只是想要女生的錢」，兩人日前決定先簽訂一份婚前協議，不僅讓婚後財產分配無爭議，也幫呂杰陽擺脫貪錢的質疑，他開玩笑說：「因為我今天真的也沒有要妳那幾個臭錢。」

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友人指，假如愛莉莎莎買樓，首期及供款都是女方出，萬一離婚，理論上要跟另一半平分，所以如果像愛莉莎莎賺得比呂杰陽多，但不想無條件被對方平身家，就建議簽婚前協議。

▲ 愛莉莎莎是百萬網紅，收入比男方高很多。ig圖

而愛莉莎莎和呂杰陽亦接受建議，並找律師去草擬婚前協議，雖然兩人未有任何結婚的打算，不會因為談錢而影響相處的心情，友人指：

看過很多男生因為收入比女友低而感到自卑，如果簽協議將財產劃分開來，還能讓雙方關係更加對等。

呂杰陽對此也表示同意：

我覺得好像簽了比較能更客觀去看一些事情，我也沒有要妳的東西，那妳也不要來要我的。

兩人到了律師樓討論合約細節，其中關於家庭生活費的部分，他們雙方各自負擔一半，但如果是與個人相關的支出，例如愛莉莎莎為了拍片出埠，這個花費就自行承擔；或是她請呂杰陽幫忙剪片，也應該支付相應薪水，明確的劃分令男方感嘆：「妳真的是AA魔人。」

▲ 當中有細分家庭生活費等細節。

愛莉莎莎坦言，自己很注重公平性，但有些朋友夫妻男主外女主內，她覺得這樣的工作分配其實也合理，只要雙方都明確達成共識就好。婚前協議中，他們還規範雙方應互負「貞操及忠誠義務」，如果侵害配偶權或有暴力行為，就得支付200萬元新台幣罰款，對另一半來說也是一項保障。

愛莉莎莎將2人討論協議的過程上載YouTube，引起許多網友討論，她事後也發了一篇文章，強調自己雖然支持AA制，但其實也不是那麼斤斤計較，真正追求的是「心理上的平衡」。她解釋：

在關係中，人跟人之間有沒有互相，其實一看就很清楚，每個人的強項都不一樣，當你照顧了對方某些部分，對方假如也能照顧到你需要的，一段關係就可以很幸福。

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責任編輯︰王明芳