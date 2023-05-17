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【一舞傾城】Money住過劏房一半收入作家用　「晶女郎」文凱玲曾全裸拍三級片【多圖】

娛樂 19:33 2023/05/17

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

TVB劇《一舞傾城》的「Money」文凱玲既慳家又孝順。

TVB劇《一舞傾城》的「萬國城38組」有多位舞小姐包括Monica（蔡潔飾）、KK（陳星妤飾）、Money（文凱玲飾）及細細粒（鄺潔楹飾），其中有爛睹舞小姐之稱的Money引起觀眾注意，飾演Money的文凱玲是晶女郎，曾接拍過多部王晶的影視作品，過往亦一直被性感形象定形。

參選港姐入行的文凱玲十分顧家及慳家，她曾做過多份兼職賺錢，並將一半收入作家用減低父母的經濟壓力。

【一舞傾城】袁潔儀演KK媽撐陳星妤做舞小姐　現實中多次遇打擊仍樂觀面對

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參選港姐入行

畢業於香港大學心理學系的文凱玲入行前曾任職機艙服務員，之後於2010年參加TVB舉辦的《香港小姐競選》，並於八強止步。

文凱玲落選後獲李蘊經理人賞識，簽約成為旗下藝人，先後參演《喜愛夜蒲2》、《黑色喜劇》、《鴨王2》等多部電影。

【一舞傾城】陳星妤險遭繼父強姦　Yvette半裸大露背挑戰性感尺度【多圖】

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成為晶女郎

她及後獲王晶賞識接拍其執導或監制的電影《唐伯虎衝上雲霄》及《賭城風雲II》，奠定晶女郎身份。

擁有驕人身材的她瞓身拍戲，即使要全裸演出亦在所不惜，十分專業。

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孝順父母

為了分擔父母的經濟負擔，文凱玲自15歲起便開始做兼職，她曾從事飲食業、地產業及派發傳單等，她更為了儲錢而住劏房及節衣縮食。

她當空姐時將一半收入作家用，既慳家又孝順。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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