【50周年賽馬日】3名殘疾運動精英奮鬥故事 神奇小子蘇樺偉︰一生與自己競賽

杭州亞殘運於 10 月 9 至 15 日上演，一眾運動員都正積極備戰，力求為港爭光。自八十年代起，香港殘疾運動員於國際舞台成績驕人，逾半世紀以來，他們每一位親身演繹何謂拼搏精神及夢想無界限，以成績和堅毅意志，改變社會大眾的既定看法，成就今天的殘疾人體育運動發展。「香港傷殘人士體育協會50 周年賽馬日」前夕，專訪了三位殘疾運動員蘇樺偉、朱文佳及鍾婉萍的逐夢故事，將體育精神傳承下去。

殘疾運動員精英輩出

回望過去半世紀，香港早於八十年代誕生首批殘奧金牌得主，首面殘奧金牌由曹萍、梅艷玲、 黃英和黃玉薇於 1984 年英國斯托克．曼德維爾殘奧 4 x 100 米接力奪得；早期有名的精英運 動員有劉軾、鄺錦成、馮月華等。

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在香港傷殘人士體育協會（HKSAPD）等組織的努力推動下，殘疾運動員精英輩出，包括香港第一位奧運四金得主張偉良 （輪椅劍擊），BC4 級個人賽兩度封王的梁育榮（硬地滾球），殘奧六金得主及世界紀錄保 持者「神奇小子」蘇樺偉（田徑），香港首位同屆殘奧連奪四金的劍擊女運動員余翠怡，以及於 2020 東京殘奧為香港摘下史上首面奧運／殘奧羽毛球獎牌的陳浩源。他們克服無數挑戰，拼搏故事感動了香港人。

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蘇樺偉︰有目標繼續追

已退役的殘奧六金得主、男子 T36 級 200 米徑賽殘疾人士世界紀錄保持者「神奇小子」蘇樺偉，回望田徑生涯︰「最初接觸跑步，是以復康為主，純粹想身體健康；就這樣愛上了跑步，便繼續跑下去了。後來在一個 HKSAPD 為特殊學校舉辦的周年田徑錦標賽中，被發掘出來。」

對每一位運動員而言，每一場比賽都是挑戰，蘇樺偉指，能一直堅持的原動力非常簡單︰

有目標，便想繼續追。當時 100 米目標是 11 秒左右，我的紀錄是 12 秒 15，所以每次比賽都想突破自己，與自己競賽。

他寄語新一代年輕運動員：「每次比賽，都要懷着一種心情，是與自己的競賽。只要堅持，永不放棄，無論結局，總有得著。」

朱文佳︰建信心贏對手

現役香港傷殘羽毛球運動員、2020 東京殘奧短肢組羽毛球銀牌朱文佳，有一次與朋友打球時，有人（一位前港隊隊友）主動走上前叫他試試，便走進了體育世界。

當時是抱着嘗試心態，人生苦短，我想趁還年輕嘗試突破自我，發掘更多可能性，毋懼身體限制、他人眼光，盡情享受運動的樂趣。不管成敗，都不失為一個寶貴的人生經歷與回憶。

他回想成為傷殘運動員，一切都很好奇，「特別是踏入體育學院，看到平時在電視上見到的港隊運動員，而自己能與他們在同一地點訓練，感覺十分奇妙。見他們盡力訓練，推動我都要成為更好的運動員。」

在教練的指導下，朱文佳不但學到打球，還學到人生道理，一步一步成長，直至在東奧綻放光芒。

2022 年日本世界錦標賽決賽，第三局 19:20，我還有 1 分便輸掉。當時教練在場外提醒我釋放自己、相信自己，堅持自己的想法，不放棄。抱着這信念，我不但追平，還反勝了對手。感受到兩位教練與我同心面對，與我一起戰勝對手，令我克服了自信不足的問題。

朱文佳認為，傷殘運動員的發展和支持不斷完善。「自東奧後大眾很支持運動員，對傷殘運動員的支援亦更多。特別是 2017 年體院推出傷殘運動員全職訓練計劃，提供更多資源，讓傷殘運動員能專注訓練和比賽，取得更多驕人成績。」

鍾婉萍︰找對方向漸進步

剛在 3 月輪椅劍擊世界盃 – 意大利站勇奪 B 級花劍個人賽銅牌的「女劍手」鍾婉萍，原來也是為強身健體而接觸運動，「後來發現自己很享受在劍擊台上比賽，亦希望可以無悔地盡全力取得好成績，便決心鍛鍊自己，成為專業運動員。」

鍾婉萍的運動路並不簡單，由於身體條件沒優勢，腰部力量平衡較弱，身形亦矮小，曾一度被勸退劍擊，萌生放棄念頭。不過透過不斷練習，也從不同教練身上學習，鍾婉萍慢慢找到方向而逐漸進步。

2013 年第一次於意大利世界盃上取得個人花劍銀牌，感受到即使先天條件不足，也可以找到自己的出口。那次比賽成為了我劍擊生涯中最難忘的一刻，也是我運動路的轉捩點。

鍾婉萍認為，成為運動員是一個學習的旅程。不論在體能或技術上，都需要慢慢學習。「以前很容易緊張，現在有一定經驗，心態變得較平靜，表現亦較穩定。現在比賽我不會太緊張輸贏，而是專注於保持自己狀態，賽後再檢討自己不足之處，從而加強和改善。」

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