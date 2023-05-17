【癌症殺手】28歲女每晚熬夜煲劇浸1食材煮美顔粥　腹痛揭患肝癌

▲ 28歲女每晚熬夜煲劇、浸1食材煮美顔粥，腹痛揭患肝癌。

年輕人要好好護肝！内地一名28歲女子因長期熬夜加上一個飲食謬誤，導致她腹痛不斷，最終竟確診肝癌。

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綜合内地媒體報道，該名女子才新婚不久，因在家無聊而經常熬夜煲劇、晚睡晚起。因為錯過早餐時間，她又聽信網絡資訊指「銀耳粥」有美顔功效，於是按照網上食譜，晚上睡前先浸泡一大盆銀耳，等到第二日起床再煮粥吃。

這樣的習慣持續一段時間後，女子開始常常感覺右上腹疼痛，稍作休息可緩解，她便以為是工作勞累導致。但是，腹痛情況反覆發作，甚至連帶肩膀也隱隱作痛。女子這才意識到情況有異，結果就醫檢查發現，其肝區位置有一個3cm腫瘤，疑似是癌症；再做肝臟活檢，確診肝癌。

醫生表示，夜晚是肝臟排毒代謝的最佳時期，每日熬夜會降低肝臟代謝效率，令毒素無法及時排出體外，就會生病。患者又不吃早餐，肝臟不能獲得充足營養，更嚴重影響肝臟代謝。另外，患者將銀耳浸泡一整晚後再食用，更是危險做法，「銀耳不能久泡，容易滋生一種名叫米酵菌酸的毒素，經常喝非常傷肝」。

肝癌成因

肝臟位於腹腔的右上方，是人體內最大的器官，負責分解人體內有害物質，例如酒精與藥物等，而肝癌即肝細胞異常生長所形成的癌症，當中可分為原發性肝癌（在肝臟開始）或繼發性肝癌（源自另一器官及擴散至肝臟），被列為本港第3號癌症殺手。因患病初期沒有明顯病徵，逾7成人確診時已不能做手術，其中4成屬晚期，過往存活率僅3個月至半年，故有「King of Cancer」之稱。

國際肝癌權威、香港綜合腫瘤中心外科專科醫生潘冬平曾受訪指出導致原發性肝癌主因包括：

肝硬化

慢性病毒性肝炎，其中慢性乙型肝炎是最常見的原因

服用某些有毒的化學物質（如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素）

長期酗酒

長期受到某些環境污染物侵害（如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯）

降低患肝癌風險的食物

在飲食方面，健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）早前接受TOPick訪問時，介紹了5種降低患肝癌風險的食物：

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【同場加映】4類食物易增肝臟疾病風險：

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責任編輯：羅嘉欣