【女幼教】「挖呀挖」老師難理負評再出新歌　回應顏值被嘲一事：不可能永遠年輕

▲ 「挖呀挖」老師再出新歌

內地一名黃姓幼稚園老師因教學生唱兒歌《小小花園》而爆紅，歌詞「挖呀挖呀挖」非常洗腦，更獲封為「挖呀挖老師」，早前她開直播一天就賺到10年的薪金，幼師迅間升呢為網紅。

惟早前有網民上載多張「挖呀挖老師」零濾鏡的照片，樣子被批評外，又被爆真實年紀。雖然負評不斷，「挖呀挖老師」近日接連分享兩段唱歌片，懶理是非的她於抖音有719.4萬粉絲！

【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光 被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨

最新影片推介：劉江專訪

繼5月1日推出新版「挖呀挖呀挖」後，4日前更新其抖音帳戶，片段裡「挖呀挖老師」唱著兒歌《太陽高照花兒在笑》，推出4天日已逾200萬人看過，逾34萬人點讚。

昨日「挖呀挖老師」唱出另一首兒歌《白浪滔滔我不怕》，推出約半日已逾百萬人觀看，獲逾29萬人點讚，只見「挖呀挖老師」邊唱著歌邊敲擊小樂器，唱得都幾投入。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

大方回應負評

對於負評不斷，「挖呀挖老師」於抖音留言回應：「網絡上傳的照片，跟手機第三視角的直拍，我不知道醜化我對黑子來說有什麼意義，他們開心就好，最近看到一句話非常喜歡，分享給大家，想跟所有的女孩子說，不要容貌焦慮，我們不可能永遠年輕，選一個好的專業，通過自己的努力和上進心獲得一份喜歡的事業，做最好的自己」。

不少粉絲也留言鼓勵「挖呀挖老師」，當中包括「黑粉蹭流量的趕快滾出去，就不能看別人好。黃老師我們永遠喜歡妳，加油」、「這樣優秀的老師，有什麽錯，你們噴子也真是心狠手辣」、「黃老師治癒的笑容、清澈的眼神，這就是最適合孩子的好老師！現實中的黃老師就是又美又有愛！黃老師，請繼續發光！不要在意黑粉說什麽」。

▲ 「挖呀挖老師」近日成為網紅！（抖音截圖）

被揭真實年齡

「挖呀挖老師」零濾鏡下的真面目曝光，樣貌嚇親網民直呼「差別太大」，只目相中女子五官沒有「挖呀挖」影片中的精緻，面形不是蛋臉而是國字面，難怪網民直言看起來不像同一人：「差別太大了！」、「確定是同一人......？」

同時「挖呀挖老師」被揭真實年齡，有指她出生於1983年，如今已40歲。有人認為這個年紀算保養得宜，絕對稱得上美魔女，亦有人翻出「挖呀挖老師」的舊照，疑似曾經進行「後天加工」變靚。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【女幼教】靚女幼教師憑「挖呀挖」爆紅 直播1天賺到10年人工秒辭職

對於被爆已40歲，黃老師曾留言強調「我是90後」，希望大家放過她。

另外，本月12日，她於抖音上分享一短片澄清，強調未有簽約任何公司，也沒有甚麼專業團隊，另外她亦沒打算辭職做網紅，表示現在仍當幼師，從事教育已經超過7年。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R