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【恐怖意外】父子搭升降機突急升　男童墮槽底致重傷送院不治

健康 15:34 2023/05/17

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

父子未完全走入，電梯突然上升，男童摔下致重傷，送院後不治。

近日Twitter上流傳一段恐怖影片，一對父子在準備乘搭升降機時，男童前腳剛踏進，升降機就突然上升，其後男童直接從升降機上摔下槽底，導致重傷，送院搶救後不治。

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【活得健康啲】8年來放棄休假做1對1陪診義工 IT爸爸不求回報：做義工已是習慣

根據Twitter上流傳的閉路電視畫面，事發於4月13日，地點疑為巴基斯坦，一對父子準備搭乘升降機，當時父親拉開升降機門，兒子前腳才剛踏入，升降機便突然上升，父親見狀試圖抱走兒子但不果，連同升降機一起上升。

不久，該名父親打開門慌忙爬出，並大聲呼叫請求他人幫忙。就在此時，男童突然從升降機重重摔下，父親隨即跳下升降機槽，並將男童抱上來。當眾人趕到現場時，男童已經失去意識，雙腿亦疑似受到重傷，呈不自然的方向伸展，被緊急送往醫院，可惜最終搶救無效，宣告不治。

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責任編輯：羅嘉欣

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