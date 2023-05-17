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【娛樂台主播】朱斐斐月租2萬3元香閨曝光　曾因事業不順患抑鬱症暴肥40磅【多圖】

娛樂 16:35 2023/05/17

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

朱斐斐拍vlog分享月租2萬3元豪宅。

TVB藝人朱斐斐近日進軍內地影片平台小紅書，首段影片以「TVB女演員在公司工作的一天」vlog打頭陣，紀錄由起床回電視城開廠，直到晚上下班回家的日常。

影片中她先以吊帶睡衣亮相，在睡房的窗台前大騷美背，然後連刷牙過程都一一紀錄，素顏上陣可見皮膚狀態極佳。之後她展示當天OOTD的造型，揀選小背心上陣，外面再穿長身西裝褸輕露纖腰，散發時尚性感美。

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豪宅曝光

雖然朱斐斐身形fit爆，但也不及身後的名牌紙袋搶鏡！地上放置一袋二袋名牌紙袋，除了有知名高跟鞋品牌Roger Vivier、Giuseppe Zanotti之外，還有BALMAIN以及「橙袋」，細心看窗台擺放了一個Hermès手袋，低調地炫富。

及後，她順勢分享月租2萬3元的香閨環境，片中見客廳空間雖然不大，但尚算整潔，屋內以白及灰色為主色調，裝潢簡約。

（小紅書影片截圖）

露台望出外是一大片公園及球場，沒有高樓大廈遮蓋，景觀開揚。

之後她乘搭的士回電視城，期間令LV大袋及Chanel銀包曝光，可見其生活富裕。

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藝訓班出身

下周踏入31歲的朱斐斐，現任娛樂新聞台主播，2012年參加藝員訓練班入行。雖然曾演出不少劇集，惟大多演人家妹妹或學生妹角色。她曾因為事業發展不太順利，因此令情緒出現問題患上抑鬱症及暴食症，更暴肥40磅，她曾跟媒體說：「以前年輕時都幾執着，很容易鑽牛角尖。」

之後，朱斐斐邊接受心理醫生治療，一邊靠健身釋放壓力，2018年開始任職健身教練，跟李日昇、譚坤倫、郭子豪、余思霆等藝人組成教練團隊「HK Celebrity Coach」。

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【明星運動會】朱斐斐被淘汰落淚　李君妍成功晉級揚眉吐氣

色誘鍾志光受注目

直至2018年，憑在《愛·回家之開心速遞》演少女版「高栢菲」一角較為人認識。後來她亦慢慢學懂看開：「就當磨練多幾年，準備得好一點，遇到好角色也容易掌握。」

其後她在劇集《迷網》飾演大學校花「阮燕菁」，其中一幕要性感示人色誘鍾志光令網民留意。

之後又在《寶寶大過天》靠演印傭Siti成功跑出，讓觀眾看到她的另一面。

朱斐斐在《迷網》性感色誘鍾志光受注目。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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