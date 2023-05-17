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【機場發展】東莞物流園先導計劃上月中展開　5航空公司參與每日可運貨近百噸

社會 13:33 2023/05/17

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為準備東莞香港機場物流園2025年啟用，機場管理局自上月中，在東莞港附近租用倉儲用地推展海空聯運先導計劃。（陳梓蔚攝）

為準備東莞香港機場物流園2025年啟用，機場管理局自上月中，在東莞港附近租用倉儲用地推展海空聯運先導計劃。機管局稱，現時先導計劃已有5間航空公司參與，包括國泰航空，目前運作暢順，每日可運貨近百噸。

所謂海空聯運，即將貨物關檢程序北移東莞，再於當地經海路運貨到香港機場禁區，最後上機轉運，籍此減省部分運輸及關檢程序。機管局表示，海空聯運將有助節省三分之一的物流時間和一半營運成本，項目2025年會移至臨海地段正式運作，屆時每年可處理100萬噸貨物。

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香港機場三跑系統完全啟用在即，為用盡新增容量，香港機場擬與東莞合作發展海空聯運貨運模式。

香港機場管理局機場商務執行總監陳正思解釋，傳統物流模式下，內地貨物要運往香港機場轉運，需經內地和香港兩重關檢，貨物裝櫃後亦要經陸路運到機場，需要大量跨境貨運車司機和運輸時間。

而在海空聯運貨運模式下，貨物在東莞物流園完成關檢和裝箱後，便可經海路運入機場禁區，精簡關檢程序和運輸時間。

陳正思續指，新模式將有助減省三分之一的運輸時間和一半的營運成本。（陳梓蔚攝）

陳正思續指，新模式將有助減省三分之一的運輸時間和一半的營運成本。她又指，當2025年臨海的東莞物流園正式啟用，每程船將可送36隻貨櫃到機場禁區，「36隻貨櫃可裝200噸貨，足以填滿2架貨機，如以陸路運輸，就需要30多名司機才可完成。」

為先一步測試海空聯運系統，現時機管局在東莞港附近工廠區租用一塊倉儲用地，試行新貨物關檢模式。（陳梓蔚攝）

東莞物流園正式選址仍在考慮中，為先一步測試海空聯運系統，現時機管局在東莞港附近工廠區租用一塊倉儲用地，試行新貨物關檢模式；目前有5間航空公司參與，包括國泰航空公司。

陳正思強調，新的關檢模式獲香港民航署認可，由香港機場保安和內地關檢人員共同監察。貨物亦會用閉路電視、運輸保安系統和定位系統等保安系統監察，確保貨運安全和打擊不法行為。

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記者：陳梓蔚

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