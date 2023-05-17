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【公務員薪酬趨勢】委員會：結果非政府加薪建議　數字差距反映一籃子因素

社會 13:34 2023/05/17

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（資料圖片）

公務員薪酬趨勢調查公佈初步結果，今年高、中、低層公務員「薪酬趨勢淨指標」扣除遞增薪額後，分別是2.87%、4.65%和4.5%。簡報會上，調查委員會主席李律仁均多次強調，調查結果只是客觀反映去年私人市場薪酬幅度，並不代表政府加薪幅度，亦非預測私人公司加幅。

有傳媒問到，高層公務員淨指標明顯較其餘數字有差距的原因。李律仁指個別數字變動，反映一籃子因素，不同公司薪酬調整決定亦可能不同。

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公務員常任祕書長梁卓文指，本月底局方會和職方，包括紀律部隊見面，收集意見，再提交行會。而此調查結果只是政府考慮薪酬調整因素的一部分。

被問到會否有追加薪酬，梁卓文指機制上，每年均會獨立判斷公務員薪酬調整，不存在追加。

政府經濟顧問梁永勝則指，本港經濟第一季明顯改善，第一季實際本地生產總值（GDP）按年增長2.7%，經季節性調整後，按季比較更急升5.3%。旅遊服務輸出增加6倍。消費氣氛大幅改善，私人開支急升13%。政府預測今年經濟實質增長3.5%-5%。

公務員薪酬趨勢調查收集108間公司，超過13萬7千個僱員過去12個月的薪酬數據。

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記者：李梓𨭎

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