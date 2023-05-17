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【長幼共融】40長者任「金牌指導員」 教雨川小學生餐桌禮儀生活百科

親子 13:34 2023/05/17

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家有一老如有一寶，香港保良局雨川小學邀請40位長者，親身到學校言傳身教小一學生待人接物之道。從桌餐禮儀到自理能力，這班「特別嘉賓」都傾囊相教。不少家長表示小朋友成長很多，學識如何和老人家相處，學懂感恩和欣賞，回到家中亦有很多小故事分享。

長者學習與小朋友溝通

雨川小學校長蔡曼筠表示，學生有機會提升同埋心和溝通能力，長幼共融活動令學生學習到更多。一班小一學生飯後懂得自行收拾桌面、清潔隔板，全賴學校去年疫情時穿針引線，找了40位長者擔任「金牌指導員」，教導低年級學生摺衣服、清理桌面、講故事等。

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「金牌指導員」馮豪超表示，活動中教學生正確使用筷子、食不言寢不語等餐桌禮儀，「針對（學生）沒那麼強項目教，很難得有機會到學校」。他表示，過程加深認識如何與小朋友溝通，例如平視小朋友，不能企起來說話，要蹲下與他們談天。

40位長者擔任「金牌指導員」，教導低年級學生摺衣服、清理桌面、講故事等。

家長稱子女增自理能力

家長們十分感謝這班老友記，「疫情是（女兒）讀幼稚園的三年，沒有太多時間在學校，自理能力較差，現在明顯進步。」思彤媽媽表示。女兒每日回家後都分享很多從「金牌指導員」身上學習到故事。

雨川小學校長蔡曼筠表示很多雙職父母忙工作，由祖父祖母照顧小朋友，希望4日的活動，增加小朋友和長者相處時間，做到長幼共融，「對家庭中三代溝通都會有好處」。

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