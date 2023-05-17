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【易通行】實際使用難感應　的士業界：希望可酌情處理延期繳交罰款

社會 13:37 2023/05/17

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（資料圖片）

不停車繳費措施「易通行」本月7日於青沙隧道實施，本星期日起將擴展至城門隧道，27日起則將擴展至獅子山隧道。但有的士業界反映，實際使用時未能正常繳費。的士車行車主協會永遠會長吳坤成今日（17日）接受電台訪問時指，改變車輛貼安裝位置後，感應情況有改善。他又指，現時通知繳費的信息難以察覺，擔心會令司機因而被罰款，希望可獲酌情處理。

吳坤成指，昨日與運輸處測試，調整車輛貼安裝位置，盡量遠離干擾物後，感應情況已改善7成。

但他指仍擔心感應問題。因城隧獅隧車流多，特別是「四線入兩線隧道，從隧道出來時的，車的頻率、密度和青沙隧道車流量根本是兩碼事」，希望測試可令城隧獅隧正式使用易通行時，運作更順利。

吳坤成又稱，如易通行未能順利感應收費，系統會通知繳費，但現時系統通知繳費信息「往往放了在底」，到司機發現或已過14日繳費期限而被罰款，希望政府和易通行公司能酌情處理，因「並非司機不想處理，而是處理不了」。

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責任編輯：李梓𨭎

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