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【不正常愛情研究所】Jojo惡鬥Gillian爭做「服侍周到女友」　女僕拆解行業禁忌

娛樂 15:17 2023/05/17

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《不正常愛情研究所》

由J2er黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）夥拍伍倩彤（Gillian）、黃潤祺（Jaxson）主持的J2節目《不正常愛情研究所》，最新一集参題目為「女僕之戀愛魔法」。

在明晚（5月18日）播出的《不正常愛情研究所》內，Jojo、Gillian及Karen為配合主題以女僕裝登場。

【不正常愛情研究所】SuSuca揭KOL界荒誕男女關係　黃紫恩伍倩彤爆呃like大法【多圖】

黃紫恩（右）、胡敏芝出盡招數。

讚台灣女友方嗲功勁

席間，Doniven提起前度台灣女朋友，大讚對方嗲功一流，每次見面都會講「寶貝，我好想你唷」、「我餵你吃吃唷」；3位女主持聽畢不甘被睇低，先後將Doniven前度台詞以自己方式演繹一次。

率先登場的Karen表現略帶生硬，並笑言︰「好似做緊兒童節目咁。」爭勝心強的Jojo則原有台詞上起勢「加料」，原以為勝劵在握，豈料最終敗給Gillian，Gillian自然流暢的發揮加上肢體語言，令Doniven完全進入狀態。

Gillian大騷本領。

Gillian服侍周到

之後，Karen拿出「同居服侍周到」checklist測試女主持們「服侍周到」指數，結果Gillian一人獨中「按摩」、「幫手沖涼」、「煮好飯等收工」及「預備拖鞋」4個選項，成為「服侍周到」女友之冠。

Gillian說︰「我除咗唧牙膏，其他都做過。幫手沖涼唔係日日做，嗰排男友做嘢壓力大，所以會放一缸泡泡浴，等佢一路浸住，一路幫佢按摩吓，兼且同佢傾吓偈。呢啲係情趣嘢，唔使一定要由頭洗到落腳趾尾。」

今集「有故事的人」是女僕Natsuki。

拆解女僕魔法

今集「有故事的人」請來現役女僕Natsuki，以一身女僕裝亮相的她，大談出色女僕要訣，就是除了要服從，還要跟客人互動。

她又透露每位女僕都有自家「魔法」咒語，並會應客人要求對食物「施咒」。Natsuki另外還分享女僕禁忌及守則，想知道更多女僕行業秘聞。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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