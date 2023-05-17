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【擲物刑毁】包致金姪女Amina涉擲菲傭衣物落街　菲傭供稱打蟑螂扔垃圾後被鎖家門外

社會 17:05 2023/05/17

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終院法官包致金侄女Amina Mariam Bokhary（中）。（陳永康攝）

終審法院非常任法官包致金侄女Amina Mariam Bokhary，涉將家傭的內衣褲和諾基亞手機等物品從9樓寓所扔落樓，擲中3部私家車，因而被控4項刑事毁壞罪及1項盜竊罪。被告否認控罪，今（17日）於東區裁判法院受審。控方指接獲律政司意見，撤銷2項刑毁罪，獲裁判官批准。菲傭供稱，被告在廚房看見蟑螂後呼喝自己清潔，她凌晨扔垃圾後發覺家門已鎖上，其內衣褲及睡衣則被保安在停車場發現。

菲傭Castillon Pacita Bundiola。（陳永康攝）

被告Amina Mariam Bokhary（46歲）否認4項刑事損壞罪及1項盜竊罪。控罪指，被告於2022年12月13日及14日，在跑馬地肇輝臺嘉苑B座，無合法辯解而損壞3輛分別屬於林志堅、黎慧貞及陳嘉敏的私家車。控方今早指，接獲律政司法律意見，將撤銷涉及其中黎姓事主的2項刑毁罪，透露黎目前不在港及決定不追究，裁判官王證瑜下令撤銷控罪。

被告另被控於12月13日，於上址一單位內偷竊菲傭Castillon Pacita Bundiola的財產，即衣物、1本相冊、2個錢包、1個塑膠盆、1隻手錶、1部諾基亞手機和1串鎖匙。

菲籍事主Castillon Pacita Bundiola供稱，她於2022年下旬受僱於被告母親，被告及其七旬父亦在該處居住。

事主稱，在案發前一晚，被告在廚房看見蟑螂，便呼喝自己清潔廚房。及至案發當日凌晨2時，她應被告要求外出扔垃圾，但返家時卻見家門鎖上，至凌晨4時獲保安員告知在停車場內發現其內衣褲和睡衣。

事主指，被告此前亦曾在清晨5時叫醒自己處理廚房的蟑螂和倒垃圾，倒垃圾後卻發現門被鎖上，直至晚上8時才能入門。

控方於庭上將手機、手表、相冊和銀包等8件證物供事主辯認，事主認出全部物品由她擁有，原本放於住所一個抽屜內。

辯方盤問時指，被告與父親關係不佳，不止一次遭父親推撞致傷，並展示被告額頭及眉頭瘀傷的照片，指被告於案發前一晚被父親弄傷，問及事主會否感到驚訝，事主稱不會。事主另同意辯方指，涉案樓宇樓齡達50年，有時會有石屎剝落，導致車輛損毁。

聆訊明（18日）續。

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記者：陳曉欣

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