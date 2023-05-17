【閱讀能力】高小學生閱讀能力居全球第2僅次新加坡　成績疫下不跌反升

▲ 陳永康攝

香港高小學生閱讀能力居全球第2，「全球學生閱讀能力進展研究(PIRLS) 2021 」結果今（17日）發布，本港小四生的得分為573分，疫下不跌反升，創自身歷年新高，成績僅次新加坡。

「全球學生閱讀能力進展研究」（PIRLS）由國際教育成就評價協會主辦，每五年一屆，旨在評估、比較並追蹤全球小四學生的閱讀表現，以及影響閱讀表現的各方面因素。本屆PIRLS 2021 研究共有57個國家及地區參與，全球約320,000名學生，以及他們的家長、教師與校長參加。香港大學教育學院（港大教育學院）中文教育研究中心獲教育局資助或委託，連續五屆進行香港地區的研究。

「全球學生閱讀能力進展研究 2021 香港地區」計劃研究結果撮要如下：

1. 香港小學四年級學生在2021年疫情大流行期間參加了第五屆全球閱讀能力進展研究，得分573分（國際平均分500分），全球排名第二，連續四屆高居國際首三名之列。

2. 香港地區女生閱讀表現較男生為佳，資訊類閱讀較文藝類閱讀為優，閱讀尖子比率較歷屆提升，而差生比率一直維持在低水平，於PIRLS 2021更屬全球最少差生的地區。

3. 不論全球抑或香港地區，閱讀表現與學生對自己閱讀效能的自信關係最直接，學生閱讀效能的自信，建立在閱讀興趣、動機和習慣上。

4. 閱讀家庭和閱讀學校，是培育學生閱讀興趣、動機和習慣，繼而建立閱讀效能自信的條件。

5. 香港家庭的社經地位，對學生閱讀表現的影響，沒有其他國家或地區大，顯示了香港地區的閱讀公平性。

6. 香港學校是全球最安全的學校。

7. 香港學生、家長和教育工作者表現出了強大的閱讀韌性，是全球少數沒有受新冠大流行影響而退步的地區之一。

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記者：梁凱婷