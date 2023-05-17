【閱讀能力排名】港高小生閱讀能力疫下回升至全球第二　投入度排尾二

▲ 「全球學生閱讀能力進展研究(PIRLS) 2021 」。陳永康攝

香港高小學生閱讀能力居全球第2，「全球學生閱讀能力進展研究(PIRLS) 2021 」結果今（17日）發布，本港小四生的得分為573分，疫下不跌反升，創自身歷年新高，成績僅次新加坡，但學生在閱讀課堂的投入度列全球倒數第2。

本港學生表現並沒有因疫下停課、圖書館關閉而減弱，「PIRLS 2021」香港地區首席研究員兼港大教育學院副教授林葦葉認為，學前認字能力早已建立，不會受疫情影響；在提升學生閱讀興趣及習慣上，她亦稱「建立閱讀家庭不可缺」，多進行閱讀活動、接觸大量書籍有助提升閱讀表現；她更指，大部分家長期望子女成功入讀大學，6成家庭會提供書籍作額外學習，協助提升閱讀能力，成績自然好。

研究顯示，僅3成學生喜歡閱讀，而學生對學校閱讀課的投入程度，更列全球倒數第2。港大教育學院助理教授兼香港地區合作研究員鍾竹梅指，課堂緊迫，教師難以舉辦互動活動，增加學生對閱讀的興趣及投入度，但近年教育局建議調整課時，相信及後有助改善情況；香港地區合作研究員謝錫金亦認為，本港學生學業繁重，課後亦需進行補習，難有空閒時間閱讀及培養相關興趣。

根據研究結果，學生在閱讀「資訊性文章」的表現亦較閱讀「文藝性文章」優勝，鍾竹梅指，學生較少閱讀文藝性書籍，源於不投入故事情節及人物關係，認為該類書本較沉悶；而6成學生有良好閱讀習慣。鍾竹梅亦指，在建立閱讀習慣方面，最重要需對閱讀抱有興趣及自信心，享受閱讀，不可覺得內容沉悶，或存在競爭心態。

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「全球學生閱讀能力進展研究」（PIRLS）由國際教育成就評價協會主辦，每五年一屆，旨在評估、比較並追蹤全球小四學生的閱讀表現，以及影響閱讀表現的各方面因素。本屆PIRLS 2021 研究共有57個國家及地區參與，全球約320,000名學生，以及他們的家長、教師與校長參加。香港大學教育學院（港大教育學院）中文教育研究中心獲教育局資助或委託，連續五屆進行香港地區的研究。

「全球學生閱讀能力進展研究 2021 香港地區」計劃研究結果撮要如下：

1. 香港小學四年級學生在2021年疫情大流行期間參加了第五屆全球閱讀能力進展研究，得分573分（國際平均分500分），全球排名第二，連續四屆高居國際首三名之列。

2. 香港地區女生閱讀表現較男生為佳，資訊類閱讀較文藝類閱讀為優，閱讀尖子比率較歷屆提升，而差生比率一直維持在低水平，於PIRLS 2021更屬全球最少差生的地區。

▲ 「全球學生閱讀能力進展研究(PIRLS) 2021 」

3. 不論全球抑或香港地區，閱讀表現與學生對自己閱讀效能的自信關係最直接，學生閱讀效能的自信，建立在閱讀興趣、動機和習慣上。

4. 閱讀家庭和閱讀學校，是培育學生閱讀興趣、動機和習慣，繼而建立閱讀效能自信的條件。

5. 香港家庭的社經地位，對學生閱讀表現的影響，沒有其他國家或地區大，顯示了香港地區的閱讀公平性。

6. 香港學校是全球最安全的學校。

7. 香港學生、家長和教育工作者表現出了強大的閱讀韌性，是全球少數沒有受新冠大流行影響而退步的地區之一。

學童閱讀發展：

▲ 「全球學生閱讀能力進展研究(PIRLS) 2021 」

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記者：梁凱婷