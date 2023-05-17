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【印花稅】立法會三讀通過調整從價印花稅稅階　許正宇：目的是減輕一般家庭首次置業

政治 15:23 2023/05/17

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財經事務及庫務局局長局長許正宇指，調整主要目的是減輕一般家庭首次置業。（資料圖片）

立法會大會今日三讀通過《2023年印花稅（修訂）條例草案》，落實《財政預算案》提出調整買賣物業的從價印花稅稅階，即最低徵稅水平由不超過200萬元，上調至不超過300萬元，即300萬元或以下物業，只需繳付100元稅款；400萬元物業繳付的從價印花稅，將由9萬元減至6萬元。財經事務及庫務局局長局長許正宇指，調整主要目的是減輕一般家庭首次置業，特別是購置中小型單位的負擔。

許正宇今日提到，經過調整後，代價款額或價值剛低於1,008萬元的物業交易，其印花稅金額最多可減少67,500元。他強調，在衡量物業市場的狀況、物業買家的負擔能力及政府的財政情況等因素後，認為現時建議的調整是合適的安排。

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對於有議員建議政府在經濟好轉時或定期檢討第二標準稅率。許正宇重申，一如以往，政府每年在制定《財政預算案》時，都會考慮財政狀況和經濟前景，檢視是否有需要和空間調整不同的稅項，因此認為不宜規定必須就個別稅項進行檢討的時間。

地產及建造界議員龍漢標就認為，修訂是當局不敢大刀闊斧調整各項印花稅之下的「緩兵之計」，調整對於協助首次置業人士的幫助其實十分有限。他指出，相比起現有稅階，整體樓價在這十多年已經上升了1.3倍，當局相隔了13年才作出調整，是極不理想的做法。他希望當局能夠盡快提交下一條的《印花税(修訂)條例草案》，行出「減辣、撤辣」的第一步，為香港樓市鬆綁。

從價印花稅稅階有關調整在「先訂立後審議」下，在今年2月22日上午11時已經生效，立法會今日下午以舉手形式，三讀通過有關條例草案。

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記者：區綽彥

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