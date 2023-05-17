【善用AI】人工智能改變新世代語言學習　家長掌握4個原則助孩子迎接新挑戰

▲ 家長掌握4個原則助孩子迎接AI時代新挑戰。（iStock圖片）

Z世代是指1990年代中至2010年代初出生的人，Alpha世代則是2010年起出生的人。這最年輕的兩代人成長在科技無處不在的世界。相對其他世代而言，人工智能（AI）徹底改變了他們學習語言的方式。

AI對語言學習有利有弊。一方面，它能夠幫助學習者理解語文概念及投入情境，又能快速提供照顧學習差異的反饋，幫助學習者有效率地提升語文水平。實際應用上，AI在語言學習程序（applications）和平台（platforms）開發方面，已日漸普及；對社會所產生之影響，與日俱增。這些程序和平台結合了AI和機器學習（machine learning），能提供擬人的語言技能反饋，並根據個人需求「度身訂造」學習體驗。

最新影片：

當然，AI並不是對語言學習的萬應良方，它也有值得關注的弊端。例如，由AI驅動的系統所提供的反饋，必然可信？它又會否淘汰人類教師？此外，Z和Alpha世代也有可能過度依賴科技進行語言學習，繼而降低在現實世界中與人互動的能力。而由AI驅動的語言學習應用程序和平台，其資料庫以網上常見觀點為基礎，繼而可能為學習者提供了強化文化偏見、延續刻板印象（stereotyping）的素材，反而限制學習者學習良性溝通、換位思考的能力。

家長或教師作為年輕人的「守門人」，關鍵是要意識到AI時代的益處和缺點，並幫助Z與Alpha世代在語言學習的歷程中，藉著以下基本原則，善用AI：

鼓勵取得平衡：雖然由AI驅動的語言學習程序和平台能夠幫助人類學習，但要確保學習者同樣會參與現實世界的語言實踐及交流；換言之，讓學習者不會「完全脫離現實世界」。

察看進展：留意學習者在語言學習程序和平台上的使用情況及學習進展，並審視AI提供的反饋，以確保它們是準確和有益的。

促進多樣性：鼓勵學習者向AI索取多種觀點、比較有效性，去蕪存青，以避免學習者全盤接收AI提供的任何反饋。

以人際互動權衡：雖然AI可以提供個性化的反饋，但它不能取代人類互動帶來的益處。我們應當鼓勵學習者之間共同練習語言技能，例如通過朋輩對話或小組專題項目。

總括而言，AI在語言學習中的綜合應用孰優孰劣，言之尚早。幾可肯定的是，它正在急速改變我們學習與教授語言的選項。如果我們正面運用AI帶來的能量，我們可以幫助Z與Alpha世代的學生存取他們所需要的工具。AI發展一日千里，全球數以億計的家長與教師，是時候意識到AI在語言學習中的好處和缺點，並幫助相對年輕的學習者們，養成良好的方向感，讓他們能夠正面迎接這個持續更新的景觀，與及其中的挑戰。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm