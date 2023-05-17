【醫療失誤】醫護打針「拮錯位」　8旬老翁脊髓損傷致下半身癱瘓

▲ 醫護打顯影劑拮錯位，8旬老翁脊髓損傷致下半身癱瘓。

醫療失誤隨時影響終身！日本新瀉縣一名8旬老翁於2021年接受脊髓攝影檢查時，因為醫護人員誤將注射顯影劑的針頭刺入脊髓，導致其脊髓損傷，從此下半身癱瘓。醫院及患者經過多番協調，最終以賠償1900萬日元（約港幣108萬元）達成和解。

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綜合日媒報道，該名老翁於2021年到新瀉市民醫院求醫，當時醫生懷疑他患上脊椎管狹窄症或胸部脊椎管狹窄症，於是安排他進行脊髓攝影，過程中必須將顯影劑注入脊椎腔內。不過，由於老翁當日已接受多項檢查，因此進行脊髓攝影時，無法在有關部位注射顯影劑。

按照正常程序，以及患者的情況，原應擇日再進行檢查，但醫護人員為免增重患者的身體負擔，決定在同一天完成脊髓攝影，並選擇在比平常更高的脊椎位置施打顯影劑，不料卻弄巧成拙，不慎將針頭刺入老翁的脊髓內。

據報道，當時醫護人員一共在3處注射顯影劑。翻看脊髓攝影的照片，亦可以看見顯影劑被注入脊髓內，然而穿刺時卻沒有人員發現針頭已經刺進脊髓，甚至還有髓液流出。結果老翁的脊髓受到損傷，導致他從此下半身癱瘓。雙方經過數次商討及協調後，最後決定以1900萬日元（約港幣108萬元）和解。

另外，新瀉市民醫院亦表示，未來一定會遵照標準程序進行脊髓攝影，如果患者因其他問題而導致無法繼續檢查，會在經慎重考慮後暫停，以確保一切醫療行為合乎標準。

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責任編輯：羅嘉欣